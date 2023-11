Saison 2024/25 Fünfter Platz in der Champions League für die Bundesliga möglich Stand: 07.11.2023 16:13 Uhr

Ab der kommenden Saison kann sich die Bundesliga über die Leistung aller ihrer Teams im Europapokal einen weiteren Platz in der Champions League sichern.

Durch die Reform der Champions League ab der Saison 2024/25 steigt die Zahl der teilnehmenden Klubs von 32 auf 36. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden ab der kommenden Saison zwei auf der Grundlage der kollektiven Leistung aller Klubs eines Landes vergeben.

Vor den Europapokalspielen, die in dieser Woche ab Dienstag (07.90.2023) stattfinden, steht Deutschland in der entsprechenden UEFA-Rangliste für die Saison 2023/24 auf Platz vier. Derzeit stehen Belgien und die Türkei oben, sie würden aktuell jeweils einen zusätzlichen Platz erhalten.

Saison-Rangliste der Länder 2023/24 (Quelle: UEFA) Platz Land Punkte 1 Türkei 8,750 2 Belgien 7,400 3 Italien 6,571 4 Deutschland 6,357 5 England 6,250 6 Spanien 6,187 7 Griechenland 6,000 8 Niederlande 5,800 9 Frankreich 5,750 10 Tschechien 5,750

Alle erspielten Punkte werden durch die Zahl der teilnehmenden Klubs ermittelt. Die Bundesliga-Klubs holten bislang 44,500 Punkte, geteilt durch sieben Klubs ergibt das den Wert von 6,357. Die beiden Länder, die am Saisonende die beiden ersten Plätze belegen, bekommen einen zusätzlichen Platz in der Champions League.

Dabei wird kein anderer Platz abgezogen. Für die Bundesliga würde das fünf Teilnehmer in der Champions League bedeuten, dazu zwei in der Europa League sowie einer in den Playoffs zur Europa Conference League. Die beiden Plätze werden in jeder Saison neu ausgespielt und unabhängig von der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA verteilt. Diese ist für die üblichen Plätze maßgeblich.

Punkte gibt es wie folgt:

Champions League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

4 Punkte: Bonus für die Teilnahme an der Gruppenphase

4 Punkte: Bonus für die Teilnahme am Achtelfinale

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Viertelfinale

Europa League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

4 Punkte: Gruppensieger

2 Punkte: Gruppenzweiter

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Viertelfinale

Europa Conference League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase (Ausnahme Zwischenrunde vor dem Achtelfinale)

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase (Ausnahme Zwischenrunde vor dem Achtelfinale)

2 Punkte: Gruppensieger

1 Punkte: Gruppenzweiter

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Viertelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Champions League wird zur Saison 2024/25 grundlegend reformiert

Die Champions League bekommt zur neuen Saison einen neuen Modus. Die wichtigsten Eckpunkte der Reform: