Champions League Bergamo und Monaco sichern sich die Chance aufs Achtelfinale Stand: 21.01.2025 20:42 Uhr

Mit ihren Siegen am 7. Spieltag haben sich Atalanta Bergamo und AS Monaco schon fast das Weiterkommen in der Champions League gesichert. Sie könnten sogar die Zwischenrunde überspringen - die Top 8 der Königsklasse ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Ränge 9 bis 24 müssen die acht übrigen Plätze für die Runde der letzten 16 ausspielen.

Bergamo hatte beim 5:0 (1:0) gegen Sturm Graz, das damit keine Chancen mehr auf die K.o.-Phase hat, keinerlei Probleme, dominierte die Partie von Beginn an nach Belieben. Mateo Retegui sorgte für die frühe Führung (12.), nach mehreren vergebenen Chancen führte ein Blitz-Doppelschlag von Mario Pasalic (58.) und Charles de Ketelaere (63.) zur vorzeitigen Entscheidung. Ademola Lookmann (90.) und Marco Brescianini (90.+4) machten das Spiel zu einer ganz deutlichen Angelegenheit.

Die Italiener, die als 13. in den vorletzten Spieltag der Gruppenphase gegangen waren, rückten dadurch mit nun 14 Punkten vorerst auf den dritten Platz vor. Zwar werden in den Abendspielen und am Mittwoch noch einige Klubs vorbeiziehen, mit einem Sieg in der letzten Partie beim FC Barcelona wäre das Erreichen der Top 8 allerdings sehr wahrscheinlich.

Hütter und AS Monaco holen Big Points

Ihren Platz unter den ersten 24 ist Bergamo durch den Sieg ebenso kaum noch zu nehmen wie der von Monaco, das mit Aston Villa einen direkten Konkurrenten im Kampf um das Achtelfinale besiegen konnte. Bereits in der achten Minute erzielte Wilfried Singo beim 1:0 (1:0)-Erfolg den entscheidenden Treffer für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter, der von 2018 bis 2022 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach auf der Bank saß.

Monaco ist durch den Sieg vorerst Neunter, davor haben allerdings fünf Teams, zu denen auch Aston Villa gehört, die gleiche Punktzahl (13). Am letzten Spieltag müssen die Monegassen bei Inter Mailand ran.