Champions League Benfica Lissabon startet erfolgreich, Beste wird eingewechselt Stand: 19.09.2024 20:46 Uhr

Jan-Niklas Beste und Benfica Lissabon haben einen erfolgreichen Start in der Champions League hingelegt. Der portugiesische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Donnerstag 2:1 (2:0) bei Roter Stern Belgrad durch.

Der ehemalige Heidenheimer wurde in der 88. Minute eingewechselt und feierte damit seine Premiere in der Königsklasse. In Serbien brachte Kerem Aktürkoglu (9.) die Gäste früh in Führung, Orkun Kökcü (29.) erhöhte noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgte Felicio Milson (86.) für den Anschlusstreffer

Nächster Gegner für Benfica in der Champions League ist am 2. Oktober Atletico Madrid. Im weiteren Verlauf der Ligaphase steht unter anderem noch ein Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München (6. November) auf dem Programm.