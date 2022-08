Fünf Tore in Hälfte eins Paderborner Torfestival gegen Holstein Kiel Stand: 20.08.2022 16:19 Uhr

Der SC Paderborn hat gegen Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga seine Offensivkraft spektakulär unter Beweis gestellt und bleibt an der Spitze.

Der SC Paderborn feierte am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (20.08.2022) gegen Holstein Kiel einen spektakulären 7:2-Erfolg. Paderborn verteidigte damit nach den Samstagsspielen die Tabellenspitze.

Die Kieler, die selbst die Aufstiegsränge im Visier hatten, kassierten die erste Saisonniederlage, die dafür umso heftiger ausfiel.

Fünf Paderborner Tore schon in Halbzeit eins

Florent Muslija eröffnete das Paderborner Torfestival mit dem frühen Führungstreffer (7.). Kiels Ausgleich (10.) durch Julian Korb brachte die Gastgeber nur für drei Minuten aus dem Konzept: Dann erzielte Julian Justvan die erneute Führung, Raphael Obermair (25.) und Felix Platte mit einem Doppelschlag (29., 38.) sorgten schon vor der Pause für ein Kieler Debakel. Daran änderte auch der zweite Treffer für die Gäste durch Steven Skrzybski (45.) kurz vor dem Halbzeitpfiff nichts.

Marvin Pieringer machte kurz nach dem Seitenwechsel (52.) das halbe Dutzend voll. Der eingewechselte Dennis Srbeny (80.) sorgte mit dem Treffer zum 7:2 für den Endstand. Kiels Kapitän Alexander Mühling scheiterte kurz vor dem Ende noch mit einem Elfmeter an SCP-Keeper Jannik Huth - der Schlusspunkt unter einem Horror-Nachmittag für den KSV Holstein.

Der SC Paderborn schrammte nur knapp am höchsten Heimsieg seiner Zweitliga-Geschichte vorbei, im Februar 2019 hatte es einen 6:0-Erfolg gegen Unterhaching gegeben. Sieben Tore in der ersten Halbzeit - dies hatte es zuletzt im März 2020 gegeben, als Wehen Wiesbaden gegen Osnabrück zur Pause ebenfalls mit 5:2 vorne lag.

Aufstiegsträume in Paderborn - nach dem 5. Spieltag

Die 9.600 Zuschauer in Paderborn kamen dementsprechend voll auf ihre Kosten. Vor allem die Fans der Gastgeber dürften von einem erneuten Aufstieg in die Bundesliga träumen, nachdem die Paderborner bereits das dritte Torfestival seit dem Saisonstart ablieferten. Schon gegen den Karlsruher SC (5:0) und gegen Hannover 96 (4:2) hatte Paderborns Offensive Ausrufzeichen gesetzt.

Die Kieler konnten die Partie in der Anfangsviertelstunde noch ausgeglichen gestalten, wurden dann aber in nur 15 Minuten vor der Pause von entfesselten Paderbornern auseinandergenommen. Der zweifache Torschütze Platte schraubte sein Trefferkonto zudem auf sechs Saisontore und vergrößerte seinen Vorsprung in der Torschützenliste der 2. Liga, der frühere Darmstädter hat damit bislang in jedem Saisonspiel getroffen.

" Das Ergebnis ist etwas übertrieben ", sagte Platte im Anschluss am ARD-Mikrofon: " Wir haben ein gutes Spiel gemacht. In den nächsten Partien müssen wir aber daran arbeiten, weniger Chancen zuzulassen. "

Paderborn fährt zum Millerntor

Für den SC Paderborn geht es am 6. Spieltag am kommenden Samstag (27.08.2022) mit dem Spiel beim FC St. Pauli weiter. Holstein Kiel erwartet am Sonntag den SV Sandhausen.