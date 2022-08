Überraschend deutliche Niederlage Regensburg kommt gegen den KSC unter die Räder Stand: 20.08.2022 15:47 Uhr

Jahn Regensburg hat in der 2. Bundesliga den Faden verloren und ist am Samstag (20.08.22) des fünften Spieltags zuhause gegen den Karlsruher SC mit 0:6 mächtig unter die Räder gekommen. Bis zum dritten Spieltag waren die Oberpfälzer noch auf Tabellenplatz eins und hatten sich bis inklusive des vierten Spieltags nur ein Gegentor eingehandelt.

Marcel Franke (7.) und Paul Nebel (14.) eröffneten den Torreigen für die Gäste, Jérôme Gondorf erhöhte vor dem Seitenwechsel sogar auf 3:0.

Nach der Pause stellte Fabian Schleusener mit zwei Treffern nacheinander (48. und 65.) auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Tim Breithaupt mit seinem ersten Tor als Profi (78.).

KSC mit besserem Start

Die Gäste aus Baden kamen deutlich schneller in die Partie beim Jahn und gingen durch Frankes Kopfball nach einer Ecke früh in Führung. Regensburg gelang in der Folge kein rechter Zugriff aufs Spiel und wurde in der 14. stark ausgekontert, Nebel traf aus vier Metern. Als Gondorf kurz vor dem Pausenpfiff den Ball genau passend im linken Kreuzeck des Regensburger Tors versenkte, war die Partie im Grunde schon gelaufen.

Mersad Selimbegović stellte sein Team in der Pause auf drei Positionen um - doch auch dies brachte keine Wendung in der einseitigen Partie. Schleusener schloss nach einem Regensburger Fehler mit starker Einzelleistung zum 4:0 ab. Mitte des zweiten Spielabschnitts führte erneut eine KSC-Ecke zum Erfolg, als wieder Schleusener unhaltbar per Kopf erhöhte.

Sehenswert herausgespielter sechster Treffer

Das Tor zum 6:0 war vielleicht das schönste an diesem Nachmittag in Regensburg. Der starke Schleusener spielte den Ball von der linken Seite in die Zentrale, wo Simone Rapp den Ball wunderschön für Breithaupt auflegte, der mit gutem Augen volley aus 16 Metern ins rechte Kreuzeck traf.

KSC gegen Rostock, Regensburg in Düsseldorf

Karlsruhe erwartet am Samstag (13 Uhr) den FC Hansa Rostock. Jahn Regensburg hat am Freitag bei Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) die Möglichkeit, die Schwrate wieder auszuwetzen.