Maues 1:1 am Ronhof Remis zwischen Fürth und Karlsruhe Stand: 05.08.2022 20:22 Uhr

Absteiger Greuther Fürth kommt in der 2. Liga weiter nicht in Tritt. Gegen den Karlsruher SC reichte es nur zu einem Punkt.

Ragnar Ache brachte die Spielvereinigung in der 57. Minute in Führung, Marvin Wanitzek glich per Handelfmeter aus (66.).

Die Fürther versuchten bei sommerlich heißen Temperaturen von Beginn an die Initiative zu ergreifen, kamen aber nicht zu Abschlüssen. Insgesamt sahen die 9.000 Zuschauer im Sportpark Ronhof in Halbzeit eins kein gutes Spiel. Es fehlte beiden Teams an Zielstrebigkeit, meist blieb es bei Stückwerk. Zahlreiche Zweikämpfe und Fouls behinderten den Spielfluss, Standards verpufften harmlos.

Tore aus heiterem Himmel

In der zweiten Hälfte wurde es zunächst nicht besser. Beiden Teams fehlte es an Selbstvertrauen, und sie waren vor allem darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Der Führungstreffer für die Franken fiel dann aus heiterem Himmel. Einen eigentlich schon missglückten Angriff der Fürther konnte der KSC nicht klären, das "Kleeblatt" kam über Branimir Hrgota und Ache an den Strafraum. Letzterer zog dann einfach mal ab und traf.

Lange hielt die Führung nicht. Im Fürther Strafraum bekam Oussema Haddadi einen Ball von Wanitzek aus anderthalb Metern im Wegdrehen an die Hand. Schiedsrichter Arne Aarnink entschied nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß, Wanitzek verwandelte. Ein weiterer Treffer des Mittelfeldmannes wurde in der 79. Minute wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Fürth muss nach Düsseldorf

In der etwas hektischen Schlussphase spielten beide Teams mehr nach vorne, gaben sich dann aber mit der Punkteteilung zufrieden. Für die Gäste aus Baden bedeutete das 1:1 den ersten Punktgewinn, Fürth hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto.

Fürth reist am 4. Spieltag am Sonntag (14.08.2022) nach Düsseldorf, Karlsruhe spielt einen Tag zuvor gegen Sandhausen.