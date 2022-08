15 Minuten in Unterzahl Bielefeld holt ersten Punkt in Heidenheim Stand: 21.08.2022 15:24 Uhr

Nach vier Niederlagen zum Start und einem Trainerwechsel hat Arminia Bielefeld am 5. Spieltag der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim Boden unter die Füße bekommen.

Vieles war neu bei der Arminia, nachdem der Bundesliga-Absteiger so katastrophal in die Zweitligasaison gestartet war. Vier Niederlagen in den ersten vier Saisonspielen kosteten Trainer Uli Forte den Job. Für ihn stand beim Auswärtsspiel in Heidenheim erstmals Nachfolger Daniel Scherning an der Seitenlinie.

Kleindienst wieder fit - und gleich erfolgreich

Der 1. FC Heidenheim freute sich darüber, dass der zuletzt verletzte Tim Kleindienst wieder genesen war und mitspielen konnte. Und tatsächlich brauchte der 26-jährige Goalgetter keine drei Minuten, um sein Saison-Saison-Torkonto auf zwei Treffer zu schrauben.

Von der linken Seite hatte Jan-Niklas Beste einen Freistoß weit hinüber rechts in die Box getreten. Dort kam Denis Thomalla zum Kopfball, legte den gezielt in die Mitte ab, wo Kleindienst zur Stelle war und aus etwa sechs Metern zum 1:0 einköpfte. Bielefelds Keeper Stefanos Kapino hatte auch noch Aktien an diesem Treffer, ließ die Kugel durch die Hände rutschen.

Hack gelingt Traumtor zum 1:1

Fünf Minuten später machte Kapino seinen Fehler wieder gut, als er einen knallharten Abschluss von Adrian Beck stark parierte. Vielleicht tat diese Tat des Keepers der Arminia gut, sie kam jedenfalls schnell ins Spiel zurück: In der zehnten Minute gelang Robin Hack ein Traumtor. Nach Kopfballablage von Masaya Okugawa jagte er die Kugel volley aus fast 30 Metern ins Netz - 1:1.

Im zweiten Abschnitt sah sich die Arminia von einem feldüberlegenen FCH immer stärker unter Druck gesetzt - doch ein Quäntchen Glück half den Ostwestfalen nun. In der 57. Minute traf Heidenheims Kevin Sessa mit einem schönen Schuss von halblinks nur den Pfosten.

Serras Tor aberkannt, Jäkel mit Gelb-Rot runter

Es "klingelte" dafür auf der anderen Seite: Janni Serra traf zur überraschenden Führung für die Arminia - doch der VAR schaltete sich ein: Dem Treffer wurde die Anerkennung verweigert, weil sich die Kugel bei Okugawas Flanke von der Grundlinie bereits im Toraus befunden hatte.

Die Partie wurde nicht flüssiger, was auch mit zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten zu tun hatte. Leider verpassten es die Arminen allerdings, den mit Gelb vorbestraften Frederik Jäkel vom Feld zu holen, was sich rächen sollte. Denn in der 75. Minute sah der Defensivspieler nach einem Foul an Sessa seine zweite Gelbe Karte und musste vom Feld.

Glück und Kapino - Arminia sichert einen Punkt

In Unterzahl drängte der FCH vehement auf den Siegtreffer - doch mit ein wenig Glück und einem stabilen Keeper Kapino brachte die Arminia den Punktgewinn über die Ziellinie.

Für den 1. FC Heidenheim geht es am nächsten Samstag (27.08.2022) beim SV Darmstadt 98 weiter (13 Uhr). Arminia Bielefeld empfängt bereits am Freitag Aufsteiger Eintracht Braunschweig.