Nach Slapstick-Patzer Darmstadt nimmt Rostock auseinander Stand: 13.08.2022 22:25 Uhr

Die starken Lilien gewannen im Samstagabend-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste von der Ostsee und setzten sich erstmal in der Spitzengruppe fest. In Erinnerung bleiben wird den 14 120 Zuschauern am Böllenfalltor vor allem das Tor zum 1:0 in der dritten Minute.

Da hatte sich Kolke den Ball zum Abstoß hingelegt: Während die Augen des 31 Jahre alten Kapitäns nach links und rechts auf der Suche nach einer Anspielstation wanderten, sprintete Phillip Tietz heran und schob den Ball ins Tor.

Kolkes Fauxpas schockt Hansa Rostock

Nach dem Jahresrückblick-reifen Treffer legte Darmstadt durch Marvin Mehlem (18.) mit dem 2:0 nach. Tietz legte mit dem 3:0 nach (54.) - und spielte nach seinem Doppelpack ausgelassen mit der Eckfahne Luftgitarre. Per Foulelfmeter erhöhte Tobias Kempe noch auf 4:0 (74.).

Am Ende feierte das Team von Trainer Torsten Lieberknecht den dritten Saisonsieg am vierten Spieltag und den ersten Zweitliga-Erfolg überhaupt gegen Hansa. Die Rostocker wiederum verpassten den dritten Erfolg in Serie. Nach dem frühen Rückstand hatten die Gäste große Mühe, sich des Ansturms der offensivfreudigen Darmstädter zu erwehren. Unmittelbar nach dem 0:3 köpfte Rostocks Kevin Schumacher allerdings noch an den Pfosten.

Darmstadt reist am nächsten Spieltag bereits am Freitag (19.08.2022, 18.30 Uhr) nach Hamburg, Rostock spielt am Sonntag (21.8.22, 13.30 Uhr) gegen St. Pauli.