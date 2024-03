Nur Unentschieden bei Wehen Wiesbaden Hannover lässt Chance im Aufstiegsrennen liegen Stand: 09.03.2024 14:51 Uhr

Hannover 96 ist am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen und hat eine gute Chance verpasst, auf den Relegationsplatz zu klettern.

Durch das 1:1 am Samstag (09.03.2024) vor 10.089 Zuschauern rutschte Hannover mit 39 Punkten auf Platz fünf ab, mit zwei Punkten Rückstand auf den Hamburger SV auf Platz drei. Der SV Wehen Wiesbaden (31 Punkte) bleibt auf Tabellenplatz 13, die Wiesbadener haben weiter ein Polster von sechs Punkten auf die Abstiegszone.

Ivan Prtajin brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, Andreas Voglsammer schlug nach der Pause (54.) für Hannover zurück und besorgte den 1:1-Endstand. Nach der Hamburger Niederlage am Freitagabend in Düsseldorf war das Unentschieden für Hannover im Aufstiegsrennen am Ende eher zwei Punkte zu wenig. Die 96er holten nur zwei Punkte aus den vergangenen drei Spielen.

Hannover mit mehr Ballbesitz, aber nur wenig Ertrag

Hannover hatte in der ersten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz, blieb gegen tief und kompakt stehende Gastgeber aber nach vorne wirkungslos. Mehr Torgefahr strahlten die Hessen aus, für die Marcus Mathisen (23.) mit einem Kopfball die erste Chance vergab. Nach der Führung für den SVWW durch Prtajin, der den Ball aus sechs Metern nach einem zunächst missglückten Abschluss von Julius Kade zum 1:0 über die Linie setzte, vergab Frank Kovacevic in der Nachspielzeit überhastet den möglichen zweiten Treffer.

Voglsammer rettet Hannover zumindest einen Punkt im Aufstiegsrennen

Die Gäste drangen zu Beginn des zweiten Durchgangs auf den Ausgleich und belohnten sich schnell mit einem Kopfballtor des zwei Minuten zuvor eingewechselten Voglsammer. Der Wiesbadener Torhüter Florian Stritzel verhinderte kurze Zeit später mit einer Parade bei einem Schuss von Sebastian Ernst den Rückstand (58.). Hannover blieb bis zum Schluss das aktivere Team, brachte aber zu wenige zwingende Situationen zustande.

Hannover jetzt gegen Lautern, Wiesbaden beim HSV

Die 96er haben am kommenden Samstag (20.30 Uhr) im Flutlichtspiel gegen Kaiserslautern die nächste Chance, Punkte für den möglichen Aufstieg einzufahren. Wehen Wiesbaden tritt am Sonntag (13.30 Uhr) beim HSV an.