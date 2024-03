Trotz kuriosem Gegentor Dreierpack Stock - Elversberg schockt Fürth Stand: 10.03.2024 16:17 Uhr

Aufsteiger SV Elversberg ist am 25. Spieltag der 2. Bundesliga dem Klassenerhalt ein großes Stück näher gekommen und hat am Sonntag (10.03.2024) bei der SpVgg Greuther Fürth mit 4:1 (1:0) gewonnen.

Mann des Spiels war Stürmer Paul Stock, der drei Tore erzielte (25., 72. 82). Den vierten Treffer erzielte Dominik Martinovic (87.) Für die Fürther glich Dennis Srbeny zwischenzeitlich aus (61.) Zu diesem Zeitpunkt waren die Fürther bereits in Unterzahl, nachdem Robert Wagner in der 49. Minute die Gelb-Rote Kart sah.

Damit hat die SVE nun 35 Punkte auf dem Konto, was in den vergangenen Jahren zum Klassenerhalt reichte. "Wir mussten einiges verkraften, haben aber einfach weitergspielt. So selbstbewusst, wie die Jungs aufgetreten sind, war das schon bemerkenswert" , sagte Elversbergs Trainer Horst Steffen am Sportschau-Mikrofon.

Fürth hat es dagegen verpasst, nach Punkten zum Tabellendritten Hamburger SV aufzuschließen und rutscht mit 38 Punkten auf Rang sieben ab. Für die Fürther war nach der Niederlage gegen den KSC in der Vorwoche die zweite Pleite in Folge.

Fürth harmlos - Elversberg trifft

Fürth übernahm vom Start weg die Spielkontrolle und hatte mehr Ballbesitz. Das Problem: Wirklich gefährlich kamen die Gastgeber im ersten Durchgang nie vor das Elversberger Tor.

Ganz anders die Gäste: Der SVE reichte ein nennenswerter Angriff im ersten Durchgang, um gleich in Führung zu gehen. Robin Fellhauer ließ auf der rechten Seite Kerim Çalhanoğlu stehen und passte scharf in die Mitte. Dort stand Stock richtig und drückte den Ball über die Linie (25.).

Mehr hatte der erste Durchgang tatsächlich nicht zu bieten. Und kurz nach Wiederanpfiff musste die Spielvereinigung den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nach einem taktischen Foul im Mittelfeld sag Wagner die Gelb-Rote-Karte (49.)

Srbeny trifft kurios zum Ausgleich

Das Spiel war nun deutlich zerfahrener, mit vielen Unterbrechungen und wenigen Torszenen. Auch in der 61. Minute gab es eigentlich keine Torszene, trotzdem jubelten die Fürther über den Ausgleich. Srbeny lief Elversbergs Torwart Nikolas Kristof an, der den Ball sicher am Fuß hatte, doch dann eine folgenschwere Entscheidung traf: Statt in den offenen Raum nach links zu passen, spielte Kristof den Ball nach rechts Richtung Hugo Vandermersch. Genau darauf hatte Srbeny gelauert und lenkte den Ball mit dem Fuß ins Tor.

Wer nun aber glaubt, Elversberg sei geschockt, sah sich getäuscht. Denn nur elf Minuten nach dem Ausgleich führten die Gäste wieder. Paul Wanner dribbelte über die rechte Seite in den Strafraum und legte quer auf Stock. Dessen ersten Versuch konnten die Fürther noch mit vereinten Kräften auf der Linie klären. Der Ball landete jedoch erneut bei Stock, der es dann mit Gewalt probierte und wuchtig zum 2:1 traf (72.).

Sieben Minuten später hätte Elversberg dann das 3:1 nachlegen müssen, doch Luca Schnellbacher scheiterte nach einem Vier-gegen-Eins-Konter aber am überragend reagierenden Jonas Urbig im Fürther Tor (78.).

Stock schnürt den Dreierpack

Rächen sollte sich das aber nicht mehr. Denn nur vier Minuten später rollte der nächste Elversberger Konter Richtung Fürther Tor. Stock schnappte sich im Strafraum den Ball, nachdem Vandermersch eigentlich gefoult wurde. Elfmeterdiskussionen waren jedoch unnötig, weil Stock souverän sein drittes Tor des Tages erzielte.

Fünf Minuten später legte Martinovic nach einem weiteren Konter noch das 4:1 nach (87.).

Fürth nach Rostock, Elversberg gegen Kiel

Für die SpVgg Greuther Fürth geht es nun am kommenden Samstag (16.03.2024m 13 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Kellerkind Hansa Rostock weiter. Die SV Elversberg empfängt zur selben Zeit Aufstiegsaspirant Holstein Kiel.