Holstein wackelt am Ende Kiel rettet den Dreier gegen den KSC Stand: 09.03.2024 15:57 Uhr

Holstein Kiel baut mit dem Sieg gegen den Karlsruher SC den Vorsprung auf den dritten Platz in der 2. Fußball-Bundesliga aus. Gegen die bis dahin schwächste Defensive der Liga gelang ein 1:0 (0:0) dank des Tores von Lewsi Holtby (57.).

Holstein Kiel hat damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp vergrößerte den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Punkte.

Für die Gäste endete eine Serie von zuletzt drei Spielen ohne Niederlage. Der Rückstand auf Platz drei beträgt sechs Punkte. "Nach dem 0:1 sind wir mutiger geworden, hatten die eine oder andere Möglichkeit, um zu gewinnen" , sagte KSC-Trainer Christian Eichner. Dann hätte man so eine Viertelstunde vor, nach und mit dem Gegentor sich nicht erlauben dürfen.

Flotter Beginn zwischen Kiel und Karlsruhe

Es entwickelte sich von Beginn an ein flottes Spiel, die Gastgeber verzeichneten durch Tom Rothe (3.) und Alexander Bernhardsson (10.) die ersten guten Abschlüsse. Aber auch der KSC versteckte sich nach zuletzt zwei 4:0-Siegen nicht. Leon Jensen (23.) verpasste aber die Führung. Kiel wurde vor der Pause erneut durch Bernhardsson (34.) gefährlich. Kiel kam mit viel Schwung aus der Pause. Timo Becker köpfte aus kurzer Distanz aber knapp vorbei (47.).

Die Gastgeber hielten das Tempo hoch und gingen durch einen abgefälschten Schuss von Holtby verdient in Führung. Danach drängte der KSC vehement auf den Ausgleich, aber letztlich ohne Erfolg.

Kiel in Elversberg, KSC gegen Magdeburg

Kiel tritt am kommenden Samstag in Elversberg an (13.30 Uhr). der Karlsruher SC erwartet Magdeburg am Sonntag (13 Uhr).