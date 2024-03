Auf Uzun ist Verlass Nürnberg entführt Sieg aus Magdeburg Stand: 09.03.2024 23:17 Uhr

In der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg am Samstag (09.03.2024) beim 1. FC Magdeburg ein 1:0 (0:0) geholt. Matchwinner für den "Club" war wieder einmal Can Uzun. Dabei hatte der Ball eigentlich schon vorher zweimal im Magdeburger Tor gezappelt.

Nürnbergs Torwart Carl Klaus lobte gegenüber der Sportschau "ein sehr erwachsenes Auftreten" seiner Mannschaft. Ein Tor von Uzun (80.) in der Schlussphase hatte dem "Club" schließlich zum Sieg gereicht. Mit dem zweiten Sieg in Folge und 36 Punkten rückt Nürnberg vor auf Platz acht. Magdeburg (31 Punkte) kommt als Zwölfter dagegen nicht so richtig weg vom Tabellenkeller. Der Relegationsplatz liegt sechs Zähler entfernt.

Tore von Uzun und Andersson nicht gegeben

Magdeburg hatte zwar vor allem in der Startphase der Partie die größeren Spielanteile. Die klareren Chancen erarbeiteten sich allerdings die Gäste - und trafen sogar zweimal. Doch sowohl beim Treffer von Uzun (25.) als auch kurz darauf, als Sebastian Andersson einen Querpass aus kurzer Distanz einschob (27.), ging die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten hoch. Abseits.

So ging es torlos in die zweiten 45 Minuten. Auch da hatten die Gastgeber den besseren Start und wurden jetzt auch gefährlicher. Alexander Nollenberger (50.) scheiterte mit einem Schuss von halblinks aus dem Strafraum Richtung rechtes Eck an FCN-Torwart Carl Klaus. Auch gegen einen Heber von Tatsuya Ito (55.) rettete Klaus stark. Magdeburg spielte sich in der gegnerischen Hälfte fest.

Uzun dann doch zur Stelle

Von Nürnberg kam im zweiten Abschnitt fast nichts, aber eben nur fast. Mit der ersten guten Aktion in Durchgang zwei gingen die Gäste doch in Führung. Nathaniel Brown setzte sich bei einem Laufduell auf links kurz vor der Grundlinie durch und legte den Ball noch zurück. Am Elfmeterpunkt ließ Lukas Schleimer für Uzun durch, der souverän mit der Innenseite zu seinem 13. Saisontreffer ins lange Eck traf.

Der FCM versuchte, sich noch einmal aufzubäumen. Doch die Gäste verteidigten den knappen Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff. "Wir wussten, wir werden leiden müssen", unterstrich FCN-Trainer Christian Fiel im Sportschau-Gespräch, "umso mehr freut es mich, dass wir das heute gemacht haben."

Magdeburg zum KSC, Nürnberg gegen St. Pauli

Am 26. Spieltag geht es für Magdeburg zum Karlsruher SC (17.03.2024, 13.30 Uhr). Nürnberg hat tags zuvor (13 Uhr) Spitzenreiter FC St. Pauli zu Gast.