Verfolgerduell in Hannover Düsseldorf gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand Stand: 02.03.2024 15:42 Uhr

So wird es nichts mit der Bundesliga: Im Verfolgerduell in der 2. Liga haben sich Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf unentschieden getrennt. Dabei hatte beim 2:2 (0:2) am Samstag (02.03.2024) schon alles nach einem Auswärtssieg ausgesehen.

Christos Tzolis brachte Düsseldorf mit einem Doppelpack in Führung, weil sich die Gäste dann aber zu sehr auf das Verwalten des Vorsprungs fokussierten, konnte Hannover zurückschlagen. Andreas Voglsammer und Cedric Teuchert erzielten die Tore. Dadurch bleiben beide zwar in der Verfolgerposition, der Rückstand auf die Top drei aber groß.

Tzolis erhöht eigenes Torkonto auf 13

Die Gastgeber starteten sehr ordentlich und bestimmten über weite Strecken die ersten 30 Minuten der Partie. Aber: Düsseldorf schlug in dieser Zeit trotzdem zweimal zu - einmal etwas glücklich und einmal durch eine mannschaftliche Glanzleistung. Beide Male mit Tzolis als Vollstrecker.

Die Leihabe von Norwich City profitierte zunächst davon, dass Yannik Dehm seinen Schuss unhaltbar zum 1:0 ins eigene Tor abfälschte (11.). Sieben Minuten später erzielte Tzolis dann auch noch seinen 13. Saisontreffer - nach einem tollen Spielzug, bei dem Düsseldorf in wenigen Sekunden über fünf Stationen das gesamte Spielfeld überbrückte, ließ er Ron-Robert Zieler erneut keine Chance (18.).

Ansonsten hatte Hannover zwar mehr vom Spiel, strahlte aber nur nach Eckstößen Gefahr aus. Erst wurde ein Seitfallzieher von Marcel Halstenberg nach einer solchen Standardsituation im letzten Moment noch geblockt (14.), bei der zweiten Gelegenheit wehrte Florian Kastenmeier einen Dropkick von Sebastian Ernst stark ab (21.). Darüberhinaus hatte Düsseldorf wenig Mühe, den Vorsprung zu verteidigen.

Voglsammer sorgt für Spannung, Teuchert für den Punktgewinn

Erst in der zweiten Halbzeit spielte sich Hannover auch Chancen aus dem Spiel heraus aus. Doch sowohl Kolja Oudenne aus kurzer Distanz als auch Enzo Leopold scheiterten an Kastenmeier (62.). Nach einer Ecke konnte der dann aber doch bezwungen werden. Zwar konnte der Fortuna-Keeper zunächst einen Kopfball von Havard Nielsen abwehren, den Abstauber von Andreas Voglsammer aber nicht mehr verhindern (63.).

Kurz darauf war Kastenmeier aber wieder der Retter in der Not. Nach einer Voglsammer-Flanke kam Nicolo Tresoldi aus wenigen Metern frei zum Abschluss, aber nicht am Torhüter vorbei (68.). Und tatsächlich musste Kastenmeier nochmal hinter sich greifen - und Hannover jubelte über einen Punktgewinn. Cedric Teuchert, wie Voglsammer als Joker eingewechselt, versuchte es aus der Distanz, und sein Schuss wurde zum 2:2 unhaltbar abgefälscht (86.).