Starkes Spiel von Königsblau Matchwinner Kabadayi - Schalke überrumpelt St. Pauli Stand: 01.03.2024 21:09 Uhr

Dem FC Schalke 04 ist im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ein echter Coup gelungen: Die Königsblauen besiegten den erstaunlich harmlosen Tabellenführer. Matchwinner war dabei Yusuf Kabadayi, dem zwei Treffer gelangen.

Vor dem Spiel überraschte Schalkes Trainer Karel Geraets mit einer ungewohnten Aufstellung: Insgesamt nahm der Belgier fünf Veränderungen im Vergleich zum desolaten 0:3 in der Vorwoche gegen Magdeburg vor - unter anderem startete Winter-Zugang Brandon Soppy zum ersten Mal für die Königsblauen und Mittelfeldspieler Ron Schallenberg begann in der Innenverteidigung. St. Pauli startete mit der gleichen Mannschaft, die am vergangnen Spieltag gegen Kiel spektakulär gewonnen hatte.

St. Pauli mit Druck und Verletzungspech

Die Hamburger setzten auch auf Schalke das erste Ausrufezeichen der Partie: Afolayan zog in der 10. Minute entlang der 16er-Linie der Schalker von Links in die Mitte und konnte auch von drei Schalkern nicht gestoppt werden. Im richtigen Moment legte er ab auf Metcalf, dessen Schuss Schalkes Torwart Müller nur mit Mühe parieren konnte.

Der FC St. Pauli musste jedoch unmittelbar nach dieser Szene einen herben Rückschlag hinnehmen. Abwehrchef Eric Smith musste verletzt vom Platz und wurde von Dzwigala ersetzt (12. Minute).

Schalkes Mut wird belohnt

Auch begünstigt durch diese Umstellung konnte Schalke sich besser in die Partie arbeiten. Ein Schuss von Ouwejan wurde von Saliakas entscheidend zur Ecke geblockt und stellte nur deshalb keine echte Gefahr für das Tor der Hamburger dar (27. Minute). Schalke presste, verteidigte mutig und riskant und kam immer wieder zu guten Ansätzen für Angriffsaktionen. St. Pauli hatte mehr und mehr Probleme, das gewohnte Kombinationsspiel auf zu ziehen und kam kaum zu Torchancen.

Ganz anders die Schalker: Eine hohe Seitenverlagerung auf Ouwejan brachte die St.Pauli-Hintermannschaft auf der linken Seite in Bedrängnis. Der Niederländer spielte den Ball von der Grundlinie scharf in die Mitte - Terodde ließ ihn durch die Beine laufen und Kabadayi drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Schalke führte nach 44 Minuten mit 1:0.

Schalke giftig, St. Pauli harmlos

Auch im zweiten Durchgang hatte St. Pauli Schwierigkeiten mit der Mann-gegen-Mann-Verteidigung der Schalker. Das Team aus dem Ruhrpott beherschte mit dem ungewohnten Pressingansatz weiter das Geschehen. Doch Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

So dauerte es bis zur 73. Minute, bis Schalke wieder gefährlich vor das Tor der Hamburger kam - und wieder stand Torschütze Kabadayi im Mittelpunkt: Einen langen Ball aus der Schalker Hintermannschaft verlängerte der eingewechselte Keke Topp an der Mittellinie in den Lauf von Simon Terodde. Der Stürmer scheiterte zunächst an St. Paulis Torwart Vasilj doch Kabadayi stand halb-rechts genau richtig und verwertete den Abpraller - zwei zu null für Schalke, Doppelpack für den Youngster.

Saad bringt St. Pauli zurück ins Spiel

Der FC St. Pauli versuchte in der Schlussphase mehr Gefahr zu entwickeln. Doch die Schalker verteidigten angefeuert von rund 62 000 Fans in der ausverkauften Arena in Gelsenkirchen beherzt.

Und dann traf St. Pauli doch: in der 89. Minute kam der eingewechselte Elias Saad halb-links im Strafraum der Schalker frei zum Schuss. Der abgefälschte Ball war für Schalkes Torwart Müller nicht zu halten. St. Pauli war zurück im Spiel und für die sieben-minütige Nachspielzeit bahnte sich eine Zitterpartie an. Doch Schalke antwortete prompt.

Schalker Erlösung durch Karaman

Ein erneuter langer Ball aus der Schalker Gefahrenzone wurde dieses Mal von Terodde auf Topp verlängert. Topp spielte im Strafraum überlegt auf den mitgelaufenen Kenan Karaman, der eiskalt ins lange Eck vollendete (90. Minute). Schalke führte wieder mit zwei Toren Vorsprung und gab das Spiel nicht mehr aus der Hand.

So kassiert der FC St. Pauli die zweite Saisonniederlage und büßt an Vorsprung auf die zweitplatzierten Kieler ein. Schalke sammelt Big-Points im Abstiegskampf und vergrößert den Vorsprung auf den Relegationsrang vorübergehend auf sieben Punkte.