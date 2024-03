33. Seit einer guten Viertelstunde lassen sich die Braun-Weißen die Spielweise der Königsblauen aufzwingen, drücken dem Spiel nicht mehr ihren Stempel auf. Hinsichtlich klarer Chancen kommen sie nicht über Metcalfes gefährlichem Schuss in Minute zehn hinaus.

30. St. Paulis Aufstiegskonkurrent Kiel liegt bei Hertha übrigens bereits mit 0:1 hinten. Nach aktuellem Stand könnten die Kiezkicker den Vorsprung auf Holstein mit einem Sieg auf neun Punkte ausbauen. Der HSV spielt erst am Sonntag gegen Osnabrück.

27. Schalke ist am Drücker! Soppy gelangt über rechts hinter die gegnerische Abwehrkette und spielt von dort zurück an die halblinke Sechzehnerkante. Ouwejan nimmt aus vollem Lauf mit links ab; der noch von einem Verteidiger berührte Ball fliegt knapp zwei Meter links daneben.

25. Karaman nimmt in der halblinken Spur an Fahrt auf und sucht Terodde mit einem scharfen Flachpass in das Sechzehnerzentrum. Wahl fälscht den Ball ins linke Toraus ab; die folgende Ecke ist dann erstmals harmlos.

23. Kabadayı behauptet den Ball an der rechten Grundlinie gegen Afolayan und Treu. Der Leihspieler vom FC Bayern erzwingt die erste Heimecke. Ouwejans Ausführung klären die Kiezkicker mit Mühe zu einer weiteren. Seguins Ball von links wird erst im zweiten Anlauf bereinigt.

20. Allmählich übernehmen die Gäste das Kommando, bauen ihre Anteile im Mittelfeld und im Angriff deutlich aus. Die Hausherren überzeugen bisher vor allem mit einer konsequenten Zweikampfführung; fußballerisch können sie noch nicht mithalten.

17. Ouwejans Einwurf von der linken Außenbahn verlängert Lasme auf der nahen Sechzehnerseite mit dem Hinterkopf. Der Ball senkt sich an der mittigen Fünferkante. Dort packt St. Paulis Schlussmann Vasilj sicher zu.

14. Saliakas mit der Direktabnahme! Hartels Eckstoßflanke von der rechten Fahne rutscht im Zentrum durch und fällt dann dem Griechen vor die Füße. Saliakas feuert den Ball aus 15 Metern mit dem rechten Spann in Richtung oberer rechter Ecke, verfehlt diese aber recht klar.

13. FCSP-Trainer Fabian Hürzeler ist zu einer frühen personellen Anpassung gezwungen. Für den wohl am rechten Oberschenkel verletzten Smith geht es nicht weiter. Der Abwehrmann wird durch Dźwigała ersetzt.

10. Metcalfe verlangt Müller alles ab! Afolayan behauptet den Ball an der halblinken Sechzehnerkante, zieht nach innen und verlagert flach zum Australier. Der visiert aus halbrechten 14 Metern mit dem rechten Spann die flache linke Ecke an. S04-Keeper Müller taucht ab und verhindert den Einschlag mit den Fingerspitzen der rechten Hand.

9. Gegen aufgerückte Norddeutsche schickt Seguin Lasme von der Mittellinie mit einem Flugball in den halbrechten Korridor. Das Anspiel ist aber viel zu weit geraten und wird von Gästekeeper Vasilj etwa 14 Meter vor dessen Kasten aufgenommen.

7. Die Königsblauen arbeiten in diesen ersten Minuten konzentriert gegen den Ball, setzen das hohe Anlaufen sehr ordentlich um. St. Paulis Metcalfe taucht nach einem halbhohen Schlag an der rechten Sechzehnerkante auf, doch sein flacher Querpass nach innen findet keinen Abnehmer.

4. Der Tabellenführer setzt auf seine bewährte Spielweise, will den Widersacher mit einem Aufbauspiel am eigenen Sechzehner aus der Reserve locken, um dann innerhalb weniger Momente in der Offensive aufzutauchem.

1. Schalke gegen St. Pauli – die ersten Minuten in Gelsenkirchen laufen!

1. Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die 22 Hauptdarsteller das grüne Geläuf betreten.

Bei den Norddeutschen, die das Hinspiel Ende September im Millerntor-Stadion dank der Treffer Hartels (21., 57.) und Boukhalfas (90.+2) mit 3:1 für sich entschieden und deren Abwehr mit nun 22 Gegentoren weiterhin die mit Abstand beste des nationalen Fußball-Unterhauses ist, verzichtet Coach Fabian Hürzeler nach dem 4:3-Auswärtserfolg bei der KSV Holstein auf Umstellungen seiner Startelf. Kemlein und Metcalfe behaupten also ihre Plätze.

Auf Seiten der Gelsenkirchener, die 19 ihrer 26 Punkte vor eigenem Publikum einfuhren und die in der 2. Bundesliga am seltensten Unentschieden spielen (zweimal), hat Trainer Karel Geraerts im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage beim 1. FC Magdeburg fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Baumgartl (nicht im Kader), Brunner, Kamiński, Idrizi und Churlinov (allesamt auf der Bank) beginnen Murkin, Soppy, Terodde, Lasme und Kabadayı.

Der FC St. Pauli ist als Tabellenführer, dessen Vorsprung auf den Relegationsplatz satte sieben Punkte beträgt, der aussichtsreichste Aufstiegskandidat. Auf die vor 20 Tagen beim 1. FC Magdeburg erlittene Premierenniederlage (0:1) antworteten die Kiezkicker optimal: Kam der 1:0-Heimsieg gegen die formstarke Eintracht aus Braunschweig noch etwas schmeichelhaft daher, war der 4:3-Auswärtssieg bei Herbstmeister KSV Holstein verdient. St. Pauli marschiert in Richtung seiner ersten Bundesligasaison seit 2010/2011.

Für den FC Schalke 04 geht es in den verbleibenden elf Saisonpartien um den Verbleib im nationalen Fußball-Unterhaus. Ein eher entspannter Endspurt inklusive der Möglichkeit zur Vorbereitung der neuen Spielzeit scheint wegen fehlender Leistungskonstanz im bisherigen Rückrundenverlauf unrealistisch zu sein. War auf den 1:0-Heimerfolg gegen Eintracht Braunschweig eine noch verschmerzbare 0:1-Niederlage bei Herbstmeister KSV Holstein gefolgt, schloss sich dem 1:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden ein vor in der ersten Halbzeit ernüchternder Auftritt beim 1. FC Magdeburg an, der mit einer 0:3-Pleite endete.