Remis gegen den Tabellenzweiten Hertha BSC gibt gegen Kiel Sieg aus der Hand Stand: 01.03.2024 21:04 Uhr

Hertha BSC hat in der Nachspielzeit den Sieg gegen den Tabellenzweiten, Holstein Kiel, aus der Hand gegeben. Timo Becker verwandelte ganz am Ende einen Strafstoß.

Die Hauptstädter spielten am Freitagabend (01.03.24) gegen den Tabellenzweiten, Holstein Kiel, ein 2:2 (2:0). Aufstiegsaspriant Kiel wendete nach der Niederlage gegen Spitzenreiter FC St. Pauli damit die zweite Pleite in Folge ab.

Berlins Coach Pal Dardai bewies bei seiner Aufstellung den richtigen Riecher: Denn der für Florian Niederlechner stürmende Haris Tabakovic brachte die Hertha noch vor der Pause mit zwei Toren in Front (17., 45.+1). In der Folge waren die Störche spielerisch zwar überlegen - Torchancen sprangen für die "Störche" allerdings nicht heraus.

Kiel mit Glück - Kenny trifft nur die Latte

KSV-Trainer Trainer Marcel Rapp tauschte zum zweiten Spielabschnitt zweimal, aber weiter waren gute Tormöglichkeiten eher Mangelware. Stattdessen hatten die Gäste Glück, dass ein satt getretener Freistoß von Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny zwar sowohl die Unterkante der Latte als auch den Rücken des Kieler Keepers Timon Weiner berührte, aber nicht im Tor landete.

Und noch mal Glück für Kiel

Besonders Innerverteidiger Patrick Erras trieb seine Kieler Kollegen von der Abwehr aus an und schaltete sich häufiger in den Spielaufbau ein, suchte sogar selbst den Weg zum Tor. Doch es benötigte etwas Glück, damit der KSV den Anschlusstreffer schaffte: Der ebenfalls sehr aktive Finn Porath zog an der Strafraumgrenze per Dropkick ab, Jeremy Dudziak fälschte den Ball mit dem Knie unabsichtlich ab, der schließlich völlig unhaltbar im Berliner Tor einschlug.

Die "Störche" drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich, was dann auch noch von Erfolg gekrönt wurde. Nach einem Foul von Linus Gechter, brachte der zumindest umstrittene Strafstoß nach Videobeweis von Becker den Ausgleich.