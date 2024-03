90. Lars Gindorf Hannover Gelbe Karte für Lars Gindorf (Hannover 96)

Gindorf hat bei einem Zweikampf vor den Trainerbänken zur ein Ziel: Irgendwie den Konter der Düsseldorfer stoppen. Gelingt dem Hannoveraner - auf Kosten einer Verwarnung.

90. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89. Nein! Die Ecken-Hereingabe vom 96er landet zu ungenau inmitten der Fortuna-Abwehr.

88. Schnappt sich 96 jetzt sogar noch den Heimsieg? Die Niedersachsen wollen die drei Punkte und gehen all-in. Nach einem geblockten Schuss von Tresolid gibt es eine Ecke von rechts. Leopold tritt an. Wird es gefährlich?

87. Lars Gindorf Hannover Einwechslung bei Hannover 96: Lars Gindorf

87. Enzo Leopold Hannover Auswechslung bei Hannover 96: Enzo Leopold

86. Cedric Teuchert Hannover Tooor für Hannover 96, 2:2 durch Cedric Teuchert

Auch 96-Joker Teuchert trifft und macht den 2:2-Ausgleich! Der Torjäger der Hannover nimmt den Ball vom rechten Strafraum-Rande volley und trifft mit Glück, da Tanaka den Fuß reinhält und für Kastenmeier unhaltbar abfälscht. Der Ball trudelt ins Tor und Hannover ist zurück!

85. Tim Oberdorf Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Tim Oberdorf

85. Jordy de Wijs Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jordy de Wijs

83. Mal wieder ein Abschluss für Düsseldorf! Über Tzolis eröffnen die Gäste einen Konter über rechts, der final bei Vermeij auf der linken Seite endet. Der F95-Joker hat freie Schussbahn und trifft aus bester Position nur das Außennetz.

80. 96-Trainer Leitl verstärkt seine Offensive für die Schlussphase und bringt Topscorer Teuchert für Schaub.

80. Cedric Teuchert Hannover Einwechslung bei Hannover 96: Cedric Teuchert

80. Louis Schaub Hannover Auswechslung bei Hannover 96: Louis Schaub

77. Gute Idee, schlechter Abschluss: Voglsammer nimmt den Ball vor dem rechten Alu mit der Brust an und legt in einer Bewegung für Schaub auf. Der Österreicher geht volles Risiko und hämmert den Ball per Dropkick klar drüber.

75. Marcel Halstenberg Hannover Gelbe Karte für Marcel Halstenberg (Hannover 96)

Heftige Grätsche! Halstenberg geht mit den Stollen voraus in eine Grätsche und mäht Tanaka vor den Trainerbänken um. Klare Gelbe.

74. Nun wechselt auch Fortuna-Coach Thioune zweifach. Daferner und Klaus gehen in den Feierabend, während Vermeij und Niemiec neu auflaufen.

73. Jona Niemiec Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jona Niemiec

73. Felix Klaus Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Felix Klaus

73. Vincent Vermeij Düsseldorf Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Vincent Vermeij

73. Christoph Daferner Düsseldorf Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Christoph Daferner

71. Nächst Chance für Hannover: Schaub legt sich den Ball vor dem rechten Strafraum für einen Distanzsschuss zurecht und zimmert die Kugel nur knapp über den Querbalken.

70. Hannover 96 erhöht das Risiko mit der Offensive und spielt sich im gegnerischen Strafraum zunehmden fest. Noch hält der Abwehrblock der Forunen aber und kann weiter Hochkaräter der Roten erstmal verhindern.

67. Tresoldi! 96 beinahe mit dem 2:2: Voglsammer hat nach seinem Tor direkt seine nächste gute Szene und schiebt den Ball von rechts gefährlich vors Tor. Tresoldi läuft ein und scheitert an einer starken Parade vom herausstürmenden Kastenmeier, der sofort da ist und sich in den Torschuss wirft.

66. Der Kopf ist jetzt wieder oben bei Hannover! Die Niedersachsen bleiben in der Offensive und schieben Fortuna vors eigene Tor. Bei Ballverlusten dürften die Hannoveraner aber gewarnt sein: In der 1. Halbzeit sah das schon mal so aus und endete mit zwei Gegentoren...

64. Den Anschlusstreffer kommt für die 96er zur richtigen Zeit. Nun bleiben der Leitl-Elf noch rund 25 Minuten für mehr. Kurz vor dem Voglsammer-Tor hatte zudem Oudenne bereits eine gute Gelegenheit für das erste 96-Tor.

63. Andreas Voglsammer Hannover Tooor für Hannover 96, 1:2 durch Andreas Voglsammer

Hier kommt der Hoffnungsschimmer für 96! Joker Voglsammer nickt nach einer Ecke von Leopold zum 1:2 ein und bringt die Hannoveraner ins Spiel zurück. Erst scheitert Nielsen aus fünf Metern an Kastenmeier mit einem ersten Kopfball-Versuch, dann steht Voglsammer beim Rebound an der richtigen Stelle und trifft.

61. 96-Trainer Leitl will mit einem Doppelwechsel für Besserung sorgen: Oudenne und Voglsammer ersetzen Ernst sowie Christiansen.

60. Zur Stundenmarke ist die Ausgangslage in Hannover weiterhin klar: Die Fortuna führt nach wie vor souverän mit 2:0 und hat keine Probleme, ihren Vorsprung gegen ideenlose und wohl weiterhin geschockte 96er zu verwalten.

59. Kolja Oudenne Hannover Einwechslung bei Hannover 96: Kolja Oudenne

59. Andreas Voglsammer Hannover Einwechslung bei Hannover 96: Andreas Voglsammer

59. Max Christiansen Hannover Auswechslung bei Hannover 96: Max Christiansen

59. Sebastian Ernst Hannover Auswechslung bei Hannover 96: Sebastian Ernst

57. Bright Arrey-Mbi Hannover Gelbe Karte für Bright Arrey-Mbi (Hannover 96)

Der nächste Eintrag auf der Spielnotizkarte des Schiris ist wieder gelb: Arrey-Mbi foult im Mittelfeld Engelhardt und wird ebenfalls verwarnt.

54. Der zweite Durchgang läuft aus Sicht der 96er genauso ernüchternd wie Halbzeit Nummer eins. Die 96er führen den Ball ohne Idee von hinten nach vorne und sind weiterhin zu harmlos.

51. Elfer? Tzolis und Arrey-Mbi duellieren sich bei einem Steilpass der Düsseldorfer im Strafraum vor Zieler. Arry-Mbi trifft den Ball, aber auch leicht seinen Gegenspieler. Weil Tzolis jedoch gleichzeitig am Boden hängenbleibt, winken der Schiri und VAR die Aktion ohne Elfmeterpfiff durch.

49. Max Christiansen Hannover Gelbe Karte für Max Christiansen (Hannover 96)

Christiansen will im Mittelfeld Gegenspieler Tanaka stoppen und erwischt den Düsseldorfer bei einer Grätsche. Schiri Hartmann wetet das Vergehen als taktisches Foul und zückt Gelb.

46. In Hannover beginnen die zweiten 45 Minuten. Beide Mannschaften spielen zunächst unverändert weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Fortuna Düsseldorf schlägt beim beim Verfolgeduell in Hannover zweimal eiskalt zu und ist schon zur Halbzeit mit 2:0 vorn. Die Düsseldorfer erzielten in der 11. Minute zunächst aus dem Nichts das 0:1 durch Tzolis und schockten die zuvor spielbestimmenden 96er damit nachhaltig. Nur sieben Minuten später machte Tzolis sogar seinen Doppelpack und brachte auch den zweiten Torschuss der Gäste sofort im Netz unter. Nach dem zweifachen Tzolis fand 96 danach erstmal nicht wieder in Spiel zurück und muss sich für den zweiten Durchgang gleich etwas einfallen lassen. Bisher ist Düsseldorf eiskalt und souverän vorn.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Wir steuern in Richtung 0:2-Halbzeitstand. Es gibt im ersten Durchgang nochmal zwei Minuten Nachschlag, viel passiert derzeit aber nicht.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42. Auf der anderen Seite gibt es nun ebenfalls den ersten Eckstoß für die Gäste. Gavory tritt von rechts an, findet mit seiner Hereingabe aber keinen Abnehmer im weißen Fortuna-Trikot.

40. Hilft den Hannoveranern eine Ecke? Leopold hebt den Arm vor seiner Ecken-Flanke von links und kickt den Ball hoch vor den zweiten Pfosten. Dort steht Ernst frei, der auch zum Schuss kommt und den Ball flach aufs Tor ballert. Kastenmeier steht bereits in Position und kann den Schuss sicher parieren.

39. Der Unterhaltunsgwert der Partie ist etwas abgelflacht. Für Fortuna ist das auch voll okay. Die Düsseldorfer erfreuen sich an ihrer 2:0-Führung und können die Angriffsbemühungen der 96er derzeit alle schon vorzeitig stoppen.

37. Tresoldi stoppt den Ball mit der Brust im hohen Sechzehner und lässt die Kugel für Nielsen abtropfen. Der Norweger probiert es mit einem Volley und jagt den Ball zwei Meter übers Tor.

35. Die Gäste starten einen Angriff durch die Mitte und legen für Gavory nach links auf. Der Franzose setzt zu einer Flanke an, die etwas zu zental abdriftet und in Zielers Handschuhen landet.

34. Fortuna verwaltet derweil das 2:0 und stellte sich in der eigenen Zone mit einem dichten Abwehrblock auf. 96 rennt die Rheinländer zwar immer wieder mit viel Ballbesitz an, gelagt aber nur noch selten bis vor Kastenmeier.

31. 96 hat am 0:2 zu knabbern. Die Niedersachsen werden nun auch bei ihren Abspielen öfter zu ungenau und finden gerade keine Mittel, um sich gegen die eiskalte Fortuna wieder aus dem Loch zu ziehen.

28. Fast die nächste Großchance für Düsseldorf! Ein Rückpass der 96er endet beinahe im Chaos und bei Tzolis, der an der Mittellinie schon frei durch ist. Zieler rennt schnell aus seiner Kiste und rettet weit aufgerückt mit einem Befreiungsschlag.

26. So geht es auch weiter. 96 ist weiterhin deutlich aktiver und hält das Spiel rund um den Strafraum der Fortuna. Abschlüsse folgen derzeit aber nicht. Dafür fehlt Hannover der letzte Pass.

25. Die Taktik von Fortuna-Coach Thioune geht bislang voll auf. 96 will als Heimteam das Spiel bestimmen und bespielt die Fortuna sogar mit 70 Prozent Ballbesitz. Nach Ballverlusten laufen die Hausherren jedoch in die schnellen Konter, auf die F95 nur so lauert.

22. Die beste Chance für Hannover! Ernst verfolgt eine Ecke von der linken Seite im Fünfer und haut den Ball mit einem Dropkick aufs Tor. Kastenmeier ist gefordert und boxt das Leder mit einer Hand übe die Latte.

20. Die Chancenverwertung der Gäste ist perfekt: Zwei Schüsse stehen in den Stats und zwei Tore auf der Anzeigetafel. Während 96 das Spiel macht, warten die Düsseldorfer auf ihre Umschaltmomente, um dann zuzustechen.

18. Christos Tzolis Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:2 durch Christos Tzolis

Doppelpack von Tzolis! Die Fortuna kontert 96 im eigenen Stadion eiskalt aus und erhöht auf 0:2. Tanaka brilliert mit einem genialen Pass hinter die Kette und schickt Tzolis durch die Mitte vors Tor. Der Grieche lässt Zieler keine Chance schiebt den Ball aus zehn Metern unten rechts ein.

15. Artistisch! Marcel Halstenberg packt bei einer 96-Ecke einen Seitfallzieher aus und zeigt als Innenverteidiger hohe Fußballkunst. Sein Kunstschuss kommt allerdings nicht ganz durch und wird von der Fortuna-Abwehr abgeblockt.

13. Wie reagiert 96 auf den Gegentreffer aus dem Nichts? Die Roten spielten sich knapp zehn Minuten lang vorne fest und kassieren dann aus dem Nichts das 0:1.

11. Christos Tzolis Düsseldorf Tooor für Fortuna Düsseldorf, 0:1 durch Christos Tzolis

Ein Tzolis-Traumtor schockt Hannover! Mitten in der guter Anfangsphase der Niedersachsen tankt sich Tzolis mit einem Übersteiger von links in den Strafraum und schlenzt den Ball unhaltbar, und leicht abgefälscht, in die lange Ecke.

10. Da fehlt nicht viel! Tresoldi läuft bei einem Konter über die linke Seite nach vorne und stoppt kurz vor dem Strafraum mit einem Haken ab. Es folgt ein heißer Schuss aufs lange Eck, der nur knapp an Kastenmeier vorbeirauscht.

8. Mit viel Passsicherheit kombinieren sich Dehm und Schaub über die halbrechte Seite vor den gegnerischen Strafraum. Kurz vor dem rechten Pfosten geht de Wijs dazwischen und klärt mit einer Grätsche ins Toraus Die anschließende Ecke für 96 gibt es aber überraschenderweise nicht.

6. Nach einer Hereingabe von der linken Seite steigt Tresoldi im Fortuna-Sechzehner für einen Kopfball hoch. Der 96-Angreifer köpft die Kugel etwas zu hoch über die Querlatte.

6. Die Hausherren starten engagiert und machen sofort den Ball in den eigenen Reihen fest. Die Leitl-Elf gibt beim Verfolgeduell erstmal die Richtung vor.

3. 96 mit der ersten Annäherung. Neumann erkämpft sich das Leder im Mittelfeld und übergibt auf der linken Seite an Ernst. Der Hannoveraner rennt entschlossen in Richtung Strafraum, wird aber von den Düsseldorfern noch rechtzeitig gestoppt.

1. Der Ball rollt! Hannover eröffnet das Verfolgerduell mit dem Anstoß und trägt heute sein bekanntes Heintrikot in rot. Die Gäste aus der NRW-Landeshauptstadt sind in weiß gekleidet.

1. Spielbeginn

Schauen wir nun auf das Personal. Bei beiden Teams gibt es jeweils einen Wechsel: Kunze ist bei 96 gesperrt und wird im Mittelfeld von Christiansen vertreten. Bei den Gästen gibt es mit Jóhannesson, der für Vermeij beginnt, einen neuen Mann in der Offensive.

Auch Fortuna Düsseldorf hat als Tabellensiebter noch Chancen, nochmal richtig in den Aufstiegskampf einzugreifen und könnte heute mit einem Auswärtssieg auch an Hannover 96 vorbeiziehen. F95-Coach Daniel Thioune erwartet daher ein enges Match: „Hannover befindet ich mit uns in der Verfolgergruppe. Es wird ein spannendes Duell, auf das ich mich sehr freue“, sagte der Trainer der Fortuna.

Heute will das Team von Trainer Stefan Leitl den Ausrutscher an der Bremer Brücke vergessen machen und im Verfolgerduell gegen Fortuna Düsseldorf wieder mit seiner Heimstärke punkte. 96 ist mittlerweile seit neun Heimspielen ungeschlagen und gehört damit zu den Top3-Heimteams der Liga. Zuletzt feierte Hannover zudem gleich drei Heimsiege nacheinander.

Dank einer Siegesserie mit vier Erfolgen nacheinander hat sich Hannover 96 zuletzt wieder im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Am letzten Wochenende folgte daraufhin allerdings ein überraschender Rückschlag: 96 verlor ausgerechnet beim Tabellenletzten VfL Osnabrück nach einer schwachen Leistung mit 0:1 und verpasste damit den Sprung auf den Relegationsplatz.