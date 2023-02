Bielefelds Serra verfehlt das leere Tor Erst trifft Reis, dann Jatta - HSV zittert sich zum Heimsieg Stand: 19.02.2023 15:35 Uhr

Zwei Tore für drei Punkte: Der Hamburger SV hat in der 2. Bundesliga am Sonntag (19.02.2023) knapp 2:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Für den HSV war es der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen.

Ludovit Reis brachte den Hamburger SV in der 27. Minute in Führung, in der zweiten Hälfte erzielte dann Bakery Jatta (57.) den Siegtreffer. Arminia Bielefeld durfte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Bastian Oczipka (51.) hoffen, aber die Hoffnung währte nur kurz.

In der Tabelle steht der HSV nach 21 Spieltagen mit 44 Punkten auf dem direkten Aufstiegsrang zwei. Vier Zähler beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Darmstadt, vier der Vorsprung auf die drittplatzierten Heidenheimer.

In Bielefeld sind sie davon weit entfernt: Die Arminia, Absteiger aus der Bundesliga, steht mit 20 Punkten auf Relegationsrang 16 und ist punktgleich mit Regensburg auf Rang 17.

Bielefeld gleich zweimal im Pech

Dabei war Bielefeld zu Beginn des Spiels nicht schlechter als der HSV, eher im Gegenteil. Die Arminia jubelte sogar früh, doch Frederik Jäkel stand vor seinem Treffer im Anschluss an eine Ecke im Abseits, nichts war es mit der Bielefelder Führung (13.).

Sieben Minuten später hätte Bielefeld dann gerne einen Strafstoß bekommen, nachdem Hamburgs Jonas Meffert Sebastian Vasiliadis im Strafraum am Fuß berührt hatte. Schiedsrichter Daniel Siebert bekam ein Signal vom VAR und schaute sich die Szene noch einmal in Ruhe an. Anschließend blieb er aber bei seiner Entscheidung: Kein Foul, Glück für den HSV.

Muheim, die Hacke und ein Schuss von Reis - Führung für den HSV

Anschließend gingen die Gastgeber in Führung, es war der erste gelungene Angriff des HSV. Jean-Luc Dompé leitete ein, Miro Muheim legte mit der Hacke ab und Reis vollendete. Bielefelds Torhüter Martin Fraisl schaute einigermaßen irritiert, sein Innenverteidiger Guilherme Ramos hatte unglücklich abgefälscht.

Oczipka staubt ab - Ausgleich für Bielefeld

Kurz nach Wiederanpfiff glich Bielefeld etwas überraschend aus. Nach einem Einwurf von Robin Hack kam Fabian Klos zum Abschluss, scheiterte aber an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes - nur konnte der den Ball nicht festhalten, sondern ließ abprallen. Der Rest war eine leichte Übung für Oczipka.

Freude beim HSV - Erst trifft Benes die Latte, dann Jatta ins Tor

Beinahe wäre der Hamburger SV keine 120 Sekunden später erneut in Führung gegangen, doch ein Freistoß von László Bénes rauschte an die Latte. Und den Nachschuss von Jonas David parierte Bielefelds Torhüter Fraisl.

Drei Minuten später war es dann doch soweit: Flanke Dompé, Abschluss Jatta - Ball unter der Latte und im Tor. Es war der Siegtreffer, auch wenn sie in Hamburg anschließend noch bange Minuten erleben sollten.

Serra frei vor dem Tor, nur trifft er nicht

Bielefeld erhöhte fortan den Druck und hatte die Riesenchance, als Heuer Fernandes bei einem Passversuch ausrutschte. Sein missglückter Pass landete vor den Füßen des eingewechselten Janni Serra, der aber das leere Tor verfehlte (74.).

In der Nachspielzeit hätte der HSV dann eigentlich noch einen Strafstoß bekommen müssen, aber Schiedsrichter Siebert erkannte beim Zweikampf zwischen Ramos und Robert Glatzel zwar ein Foul, nur begann die Aktion seiner Ansicht nach mit einem Ziehen außerhalb des Strafraums und nicht mit einer unfairen Grätsche im Strafraum. Spielentscheidend war das natürlich nicht mehr.

Hamburg in Darmstadt zum Topspiel

Am 22. Spieltag muss der Hamburger SV in Darmstadt im Spitzenspiel bestehen (Samstag, 25.02.2023 um 20.30 Uhr). Bielefeld empfängt einen Tag später den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr).