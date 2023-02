Fürth feiert Heimsieg Doppelter Ache bremst Düsseldorf aus Stand: 18.02.2023 15:14 Uhr

Ragnar Ache hat der Spielvereinigung Greuther Fürth in der 2. Liga einen Sieg gegen Fortuna Düsseldorf beschert und die Aufstiegsambitionen der Rheinländer ausgebremst.

Die Fürther setzten sich am Samstag (18.02.2023) mit 2:1 (1:0) gegen die Fortuna durch und machen damit einen wichtigen Schritt von der Abstiegszone weg in Richtung Tabellenmittelfeld.

Für die Düsseldorfer bleibt es in dieser Saison bei schwankenden Leistungen - bis zu den Aufstiegsrängen fehlt auf Rang sechs noch einiges. Matchwinner für das Kleeblatt war Ache, der in der 28. und 57. Minute traf, Kristoffer Peterson konnte in der 67. Minute nur noch verkürzen.

Ache bekommt zu viel Platz

Insgesamt ging der Sieg durchaus in Ordnung, die Gastgeber waren das aktivere und gefährlichere Team gegen größtenteils uninspirierte Fortunen. Nach schwacher Anfangsphase machten die Franken Mitte der ersten Halbzeit immer mehr Druck und belohnten sich schließlich durch ein Kopfballtor von Ache, der von seinen Gegenspielern im Luftkampf nach Flanke von links nicht entscheidend gestört wurde. Kurzzeitig kamen die Düsseldorfer, die auf den verletzten Dawid Kownacki verzichten mussten, dann etwas auf, konnten ihre Gelegenheiten aber nicht nutzen.

Düsseldorf wacht zu spät auf

In Hälfte zwei plätscherte die Partie so ein bisschen dahin, etwas überraschend fiel dann das 2:0, das zur Hälfte dem starken Vorbereiter Tobias Raschl gehörte, der nach einem energischen Dribbling in den Strafraum querlegte und es seinem Teamkollegen Ache einfach machte, einzuschieben.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune wechselte dann mehrfach und einer seiner Joker war dann auch prompt erfolgreich. Peterson kam ein wenig zufällig über mehrere Stationen in bester Abschlussposition an die Kugel und verkürzte aus kurzer Distanz nochmal. Das war der Weckruf für die Düsseldorfer, die alles nach vorn warfen, aber nicht die spielerischen Ideen hatten, um die Abwehr der Gastgeber auseinanderzuspielen. In einer zerfahrenen Schlussphase probierten die Gäste es nur noch mit der Brechstange - der eben erst eingewechselte Jordy de Wijs nahm das zu wörtlich und sah in der Nachspielzeit doppelt Gelb und damit die Gelb-Rote Karte.

Düsseldorf eröffnet gegen Braunschweig

Zu Beginn des 22. Spieltages empfängt Düsseldorf den Aufsteiger aus Braunschweig (Freitag, 24.02.2023 um 18.30 Uhr). Fürth ist einen Tag später auf dem Betzenberg bei Kaiserslautern zu Gast (13.00 Uhr).