2. Bundesliga Heuer in den Winkel - Paderborn bleibt im Aufstiegsrennen Stand: 17.02.2023 20:46 Uhr

Der SC Paderborn bleibt im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga. Im Verfolgerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern entschied ein Traumtor die Partie. Der SCP gewann mit 1:0 (0:0), Verteidiger Jannis Heuer erzielte in der 78. Minute das Tor des Tages.

Mehr Verfolgerduell geht eigentlich nicht: Mit dem SC Paderborn und dem 1. FC Kaiserslautern trafen der Vierte und Fünfte der 2. Bundesliga aufeinander. Beide rangierten mit je 35 Punkten nur zwei Zähler hinter dem Tabellendritten - der Sieger würde eifrig weiter im Aufstiegskampf mitmischen. Entsprechend munter begann die Partie: Nach einem ersten Warnschuss von Paderborns Robert Leipertz in der 4. Minute antwortete der FCK mit einem Versuch von Philipp Klement, der aber über das Tor rauschte.

Pieringer aus drei Metern vorbei

Die dickste Chance bot sich dann nach zehn Minuten Julian Justvan - der Paderborner "Zehner" - rannte nach Uwe Hünemeiers Traumpass ganz allein auf das Tor der Gäste, scheiterte aber am herausstürzenden FCK-Keeper Andreas Luthe. In der 16. Minute hatten die Fans der Gastgeber den Torschrei schon auf den Lippen: Nach einer langen Flanke auf den zweiten Pfosten legte Marcel Hoffmeier die Kugel noch einmal quer, doch der offenbar überraschte Marvin Pieringer brachte den Ball aus drei Metern nicht auf's Tor, sondern bugsierte ihn knapp rechts vorbei.

Paderborn hätte eigentlich vorn liegen müssen. Hatte in der 36. Minute aber dann sogar Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Nach Klements Pass auf Terrence Boyd war der FCK-Stürmer frei durch, zögerte 15 Meter vor dem Tor aber zu lange. SCP-Verteidiger Heuer setzte zum Sprint an und grätschte dem Gegner die Kugel mit einer wilden Einlage noch vom Fuß.

Boyd an die Querlatte, Heuer in den Winkel

Ballbesitz hieß die Devise beim FCK zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Die Gäste versuchten die Partie zu kontrollieren, doch Paderborns Justvan bot sich in der 56. Minute dennoch die nächste Chance: Nach einem Solo von der rechten Außenbahn nach innen landete sein Abschluss aus etwa 20 Metern nur knapp über dem Kasten.

Dem setzte Boyd in der 68. Minute einen Alu-Treffer entgegen: Nach Rapps Flanke grätschte er sechs Meter vor dem Tor in die Flugbahn des Balls und setzte den an den Querbalken. Es musste ein Traumtor her, um einen Sieger in diesem Spiel zu finden. In der 78. Minute legte sich Heuer den Ball ganz genau zum Freistoß zurecht und drosch die Kugel aus gut 20 Metern halblinker Position in den linken Winkel - 1:0. Dabei blieb's - weil Paderborn einen regelrechten Tumult vor dem eigenen Tor in der 92. Minute, bei dem der Ball um ein Haar über der Torlinie war, schadlos überstand.

Paderborn in Kiel, Kaiserslautern gegen Fürth

Am 22. Spieltag ist Paderborn in Kiel gefordert (Samstag, 25.02.2023 um 13.00 Uhr). Zur gleichen Zeit empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SpVgg Greuther Fürth.