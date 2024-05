Gelungener CL-Test Reus und Dortmund zerlegen den FC Augsburg Stand: 04.05.2024 19:10 Uhr

Mit einem konzentrierten Auftritt gegen den FC Augsburg hat Borussia Dortmund am Samstag (04.05.24) einen klaren Sieg in der Fußball-Bundesliga eingefahren. Das von Trainer Edin Terzic fast komplett neu zusammengestellte Team des BVB gewann nach einer sehr starken ersten Hälfte mit 5:1 (4:1). Marco Reus erwischte einen Sahnetag und glänzte mehrfach.

Entfesselt aufspielende Dortmunder feierten nicht nur zwei Treffer von Youssoufa Moukoko (4., 29.), Donyell Malen (20.) und Felix Nmecha (64.), sondern auch einen Treffer von Reus einen Tag nach dessen angekündigtem Abschied aus Dortmund nach insgesamt 21 Jahren im Verein. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Ruben Vargas zum zwischenzeitlichen 1:3 (32.). Aufgelegt bekam der 34 Jahre alte Reus den Ball von seinem 16 Jahre jüngeren Dortmunder Eigengewächs Kjell Wätjen bei dessen Debüt in der Bundesliga.

Am kommenden Dienstag (07.04.24) hofft Dortmund nach dem siegreichen Halbfinal-Hinspielsieg in der Champions League in Paris auf den Einzug ins Finale.

Nur Kobel bleibt in der BVB-Startelf gegen Augsburg

Nach dem Paris-Erfolg unter der Woche wechselte Terzic zehn Spieler aus der Startelf aus - nur Keeper Gregor Kobel stand von Beginn an auf dem Feld. Die Qualifikation für die kommende Champions-League-Saison haben die Schwarz-Gelben bereits sicher.

Die hochveranlagte sogenannte "zweite" Garde dankte auf der einen Seite es dem Trainer und brillierte im ersten Durchgang regelrecht. Moukoko ließ das Westfalenstadion früh jubeln, als der BVB bereits in der vierten Minute viel Druck auf das Augsburger Tor ausübte.

Dortmunds Debütant Wätjen überglücklich, Reus: "Geiler Kicker"

Jamie Bynoe-Gittens, der über die linke Seite viel Dampf machte, bediente später Malen, der per Kopf erhöhte. Beim 3:0 von Moukoko sammelte Reus seinen ersten Assist in dieser Partie, bevor er nach einer guten halben Stunde in die Gasse startete und von Nachwuchsmann Wätjen perfekt bedient wurde. "Marco ist auf jeden Fall ein Idol von mir, ich bin als Kind mit ihm eingelaufen" , sagte Wätjen nach der Partie am sky-Mikrofon, "seine Laufwege, die Pässe, die er spielt, die Räume, die er findet: überragend!" Und die Antwort von Reus: "Kjell ist ein geiler Kicker."

Sprechchöre und Standing Ovations für Marco Reus

Zuvor hatten die Gäste aus Schwaben verkürzt, als Innenverteidiger Antonios Papadopoulos einen Schuss von Vargas nach einer Ecke unhaltbar für Kobel abfälschte. Beim Treffer von Felix Nmecha per 15-Meter-Schuss war Reus ebenfalls Vorbereiter.

Mitte der zweiten Hälfte, kurz nach seiner zweiten Torvorbereitung, ermöglichte Terzic seinem scheidenden Idol eine Feierstunde: Bei seiner Auswechslung für Julian Brandt applaudierten die Fans, feierten ihn mit Sprechchören und erwiesen Reus Standing Ovations. Und auch nach der Partie feierten die Fans weiter ihr Idol. Gänsehaut-Momente im mit über 81.000 Zuschauern ausverkauften Westfalenstadion. "Die Jungs auf der Tribüne sind unfassbar" , sagte Reus zur Sportschau, "da ist einfach nur Dankbarkeit, die ich da ausdrücken kann. Aber: Wir haben noch etwas vor in dieser Saison, von daher liegt der Fokus jetzt voll auf Dienstag."

Dortmunds Terzic: "Marco hat heute alles in Gold verwandelt"

"Wir wollten Frische auf dem Platz haben und Chancen verteilen" , sagte Terzic später am Sportschau-Mikrofon, "und die sichere Champions-League-Qualifikation war einer der Gründe, nahezu komplett durchzuwechseln." Und nach der Leistung von Reus befragt, meinter der Coach: "Marco hat ein fantastisches Spiel gemacht, alles, was Marco heute angefasst hat, hat er in Gold verwandelt."

FCA-Trainer Jess Thorup wollte nach der dritten Niederlage in Folge am Sportschau-Mikrofon nicht über eine mögliche Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb sprechen: "Ich habe immer gesagt 'Der Fokus liegt auf dem nächsten Spiel', wenn mich jemand nach Europa gefragt hat. Jetzt über Europa zu sprechen, ist für mich Quatsch."

Dortmund erst gegen Paris, Augsburg gegen Stuttgart

Dortmund spielt am 33. Spieltag gegen die abstiegsbedrohten Mainzer (Samstag, 11.05.24, 18:30 Uhr), einen Tag früher müssen die Augsburger gegen Stuttgart ran (Freitag, 10.05.204, 20:30 Uhr). Zuvor haben die Borussen das wichtige Rückspiel im Halbfinale der Champions League bei Paris St. Germain zu absolvieren (07.05.24, 21 Uhr, Liveticker bei sportschau.de).