Remis gegen Gladbach Doppelpack von Woltemade reicht Bremen nicht Stand: 04.05.2024 18:07 Uhr

Nick Woltemade hat lange auf sein erstes Tor im Trikot von Werder Bremen gewartet. Nun gelang ihm ein Doppelpack gegen Borussia Mönchengladbach, zum Sieg reichten die Treffer aber nicht.

Am Samstag (04.05.2024) trennten sich Bremen und Gladbach mit 2:2 (1:1). Robin Hack (8.) brachte die Borussia in Führung. Danach drehte Werder-Angreifer Nick Woltemade (45., 65.), der den Verein im Sommer verlassen wird, die Partie mit seinen ersten beiden Saisontreffern. Florian Neuhaus (90.+1) rettete den Gladbachern, die schon zum zwölften Mal eine Führung verspielten, per Handelfmeter noch einen Punkt.

Der Zähler hilft keinem der Teams wirklich weiter. Bremen (38 Punkte) hatte vorher den Klassenerhalt praktisch schon in trockenen Tüchern, nun steht er rechnerisch fest. Werder hegt sogar noch Hoffnungen auf die Conference-League-Qualifikation, Platz sieben belegt derzeit Hoffenheim (40). Gladbach (33) muss weiter aufpassen, nicht noch auf den Relegationsrang abzustürzen.

Borussia-Führung bringt keine langfristige Sicherheit

Die Gäste erwischten einen guten Start. BMG war wach in den Zweikämpfen und erarbeitete sich aus einer stabilen Grundordnung heraus Umschaltmomente. Diese Konter liefen vor allem über die zentralen Aktivposten Manu Koné und Rocco Reitz.

Schon früh wurde dieser Ansatz belohnt: Der in Topform befindliche Hack (vier Treffer in den letzten drei Spielen) bedankte sich für einen starken Reitz-Pass mit der Führung. Kurz darauf hätte beinahe Ko Itakura einen Eckstoß von Franck Honorat per Kopf zum 2:0 verwertet, Werder-Torwart Michael Zetterer spitzelte den Ball glänzend über den Querbalken (12.).

Langfristige Sicherheit brachte der schwungvolle Beginn den Gladbachern aber nicht. Eher stachelte Hacks Treffer die Hausherren an, selbst mehr ins Spiel zu investieren. Bremen übernahm zunehmend die Spielkontrolle, BMG lief gut 15 Minuten lang nur noch hinterher.

Woltemade mit Wucht: Bremen dreht Partie

Bremen baute ordentlich Druck auf, Gladbachs Fehler im Aufbauspiel mehrten sich. So wollte Nico Elvedi einen Eckstoß verhindern, spielte einen sehr undankbaren Ball zu Joe Scally an der Außenlinie. Der verlor unter Bedrängnis die Kugel, Leonardo Bittencourt legte ab für Woltemade. Dessen Schuss fälschte Itakura fälschte noch ab, BMG-Torwart Moritz Nicolas kam nicht mehr ran - der Ausgleich war das erste Saisontor für Woltemade.

Nach der Pause setzte auch Gladbach durch eine starke Einzelaktion von Reitz, der nach einem Tunnel gegen Anthony Jung seinen Abschluss hauchzart am Tor vorbeisetzte (50.), mal wieder einen Akzent.

Über den generellen Trend in diesem Spiel sagte das aber nichts aus. Denn Bremen blieb am Drücker. Diesmal war Gladbachs Abwehrabteilung bei einem Standard alles andere als sattelfest. Marvin Ducksch schlug eine Ecke, Woltemade kam mit hohem Tempo, übersprang Itakura und wuchtete den Ball per Kopf ins Tor zum 2:1.

Später Handelfmeter: Neuhaus rettet Unentschieden

Danach zeigte BMG durchaus eine Reaktion. Reitz' Kopfball nach einer Flanke aus dem Halbfeld wurde von Werder-Torwart Zetterer klasse aus dem Winkel gefischt (70.). Trainer Gerardo Seoane brachte mit Jordan Siebatcheu für Reitz einen dritten Stürmer (79.) aufs Feld, die "Fohlen" schalteten nochmal einen Gang hoch.

Und das sollte sich lohnen: Joker Neuhaus, der Koné ersetzt hatte (71.), verwandelte einen Handelfmeter und rettete BMG das Remis. Marco Friedl war aus kurzer Distanz ein Schuss von Tomas Cvancara an den Arm gesprungen. Nach VAR-Intervention und Ansicht der Bilder zeigte Schiedsrichter Timo Gerach auf den Punkt.

Gladbach gegen die Eintracht, Bremen in Leipzig

Borussia Mönchengladbach empfängt am 33. Spieltag die Eintracht aus Frankfurt. Und Werder Bremen muss bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig antreten (beide Spiele Samstag, 15.30 Uhr).