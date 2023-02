Spektakuläres Ausgleichstor Hannover verlängert Regensburgs Durststrecke Stand: 18.02.2023 15:16 Uhr

Nach sieben sieglosen Spielen stand Jahn Regensburg gegen Hannover kurz vor dem Befreiungsschlag - aber dann packte Teuchert einen Volley-Hammer aus.

Nach einem Eckball nahm Cedrik Teuchert in der 88. Minute eine Bogenlampe am 16er direkt aus der Luft und traf druckvoll ins rechte Eck. Dadurch holte Hannover 96 beim abstiegsgefährdeten Jahn Regensburg ein 1:1 (0:1).

In einem abwechslungsreichen Spiel mit vielen Chancen hatte Sarpreet Sing (16.) Regensburg in Führung gebracht. 96-Verteidiger Bright Arrey-Mbi hatte zuvor vergeblich und fahrlässig versucht, die Flanke von Leon Guwara per Hacke zu klären.

Zieler pariert Foulelfmeter

Hannovers starker Torwart Ron-Robert Zieler parierte in der 55. Minute einen Foulelfmeter von Andreas Albers. Vorausgegangen war ein Foul von Sei Muroya an Albers.

Während der Jahn als Tabellen-17. weiter auf einem Abstiegsplatz steht, sind die Hannoveraner mit 29 Punkten Neunter im Ranking. Regensburg wartet nun seit acht Spielen auf einen Sieg. Hannover holte nach drei Niederlage in Folge immerhin wieder einen Punkt.

Chancen auf beiden Seiten

Von Beginn an hatte sich vor 8.112 Zuschauern eine abwechslungsreiche Begegnung entwickelt, in der sich beide Teams einige Chancen herausspielen konnten. Die Abwehrreihen standen immer wieder im Blickpunkt des Geschehens. Es gab immer wieder ansehnliche Ballstafetten und Kombinationen.

In der 41. Minute musste 96-Torwart Zieler sein ganzes Können bei einem Schuss von Konrad Faber aufbieten. Hannovers Sebastian Ernst hatte nach seiner Einwechslung den Ausgleich auf dem Kopf, köpfte aber aus kurzer Distanz freistehend an den Pfosten (69.)

Regensburg in Karlsruhe, Hannover gegen Magdeburg

Regensburg eröffnet mit seinem Auswärtsspiel in Karlsruhe am Freitag um 18.30 Uhr den 22. Spieltag. Hannover empfängt zwei Tage später den 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr).