59. Ein Lebenszeichen der Arminia: Der eingewechselte Hack findet Hack, dessen Abschluss aus 13 Metern denkbar knapp am langen Eck vorbei rauscht.

58. Scherning reagiert auf den erneuten Rückstand mit einem weiteren Wechsel. Lasme ersetzt Klos.

Nur sechs Minuten nach der kalten Dusche stellt der HSV den alten Abstand her und erhöht auf 2:1. Dompé hat auf dem linken Flügel zu viel Platz und serviert die präzise Flanke butterweich auf den zweiten Pfosten in den Lauf von Jatta, der das Leder drei Meter vor dem gegnerischen Tor aus spitzem Winkel mit rechts direkt verwertet. Über die Unterkante der Latte rauscht der Ball ins Netz. Nichts zu machen für Fraisl.

56. Der Ausgleich hat die Rothosen sichtlich wachgerüttelt. Auf einmal ist viel mehr Tempo in der Partie und die Bielelfelder Defensive wieder deutlich mehr gefordert. Die Arminia wackelt.

53. Doppelchance HSV! Erst rauscht der fällige Freistoß von Bénes an die Latte und dann ist Fraisl auch noch beim David-Nachschuss zur Stelle. Am Boden liegend bekommt er die Faust nach oben gerissen und wischt das Leder über die Querlatte hinweg. Starker Reflex!

Der HSV will direkt antworten und Klünter packt kurz vor dem eigenen Sechzehner in buchstäblich letzter Sekunde gegen Bénes die Grätsche aus. Das ist eng am Platzverweis. Jedoch hätte Ramos wohl noch eingreifen können, weshalb der Unparteiische es bei GElb belässt.

Aus dem völligen Nichts gleicht der DSC nun auf 1:1 aus. Nach einem Einwurf von Hack kann sich Klünter auf dem rechten Flügel absetzen und die Flanke dann flach auf Klos bringen. Bei dessen Rechtsschuss aus sechs Metern ist Heuer Fernandes noch zur Stelle, der jedoch frontal in die Füße von Oczipka prallen lassen muss. Aus 13 Metern muss der 34-Jährige nur noch im leeren Tor einschieben. Alles wieder offen.

49. Unverändertes Bild im zweiten Durchgang: Bielefeld steht tief und Hamburg sieht wenig Sinn darin, mit der Führung im Rücken mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Entsprechend wenig passiert auch in den ersten Minuten nach der Pause.

46. Die Mannschaften sind zurück auf dem Feld. Bei den Ostwestfalen bleibt der angeschlagene Vasiliadis in der Bank. Consbruch übernimmt. Die Hanseaten machen unverändert weiter. Der Ball rollt wieder.

45. +4 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der Hamburger SV in einem mageren Zweitligaspiel mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen standen von Anfang an extrem tief und verteidigten alles konsequent weg, blieben aber im Spiel nach vorne deutlich zu zahm. Dennoch war es der DSC, dem das erste Tor glückte, das wegen einer Abseitsposition jedoch vom VAR aberkannt wurde. Kurz darauf verwehrte der Unparteiische den Ostwestfalen einen Elfmeter nach Foulspiel von Meffert an Vasiliadis, ehe wenige Minuten später ein auf engem Raum perfekt ausgespielter HSV-Angriff für den bislang einzigen Treffer sorgte, bei dem die Rothosen noch das Quäntchen Glück hatten, dass Ramos den Reis-Schuss entscheidend abfälschte. Nennenswerte Chancen gab es in einem tempoarmen Spiel im Anschluss keine mehr.

45. +4 Kurz vor der Pause gibt es noch einen kleinen Aufreger. Andrade lässt sich von Jatta den Ball stibitzen und hat richtig viel Glück, dass Fraisl noch nicht gedanklich in der Kabine ist, sondern sich sofort auf den Abpraller wirft und das Leder in letzter Sekunde unter sich begräbt.

45. +1 Die beiden VAR-Checks werden jetzt noch nachgespielt. 180 Sekunden gibt es noch bis zum Pausentee.

43. Jetzt setzen die Hanseaten noch einmal nach. Jatta kann einen hohen Ball in die Tiefe festmachen, trifft die Kugel dann erst aber nicht richtig beim Querpass auf Glatzel, ehe Bénes die unfreiwillige Ablage ebenfalls nicht kontrolliert erwischt und links am Kasten der Arminen vorbei setzt.

42. Nach Foul an Glatzel bekommen die Rothosen einen Freistoß, den Dompé aus 22 Metern scharf aufs linke Eck zirkelt. Es sieht zwar so aus, als ginge der Ball vorbei, aber Fraisl geht auf Nummer sicher und klärt per Flugeinlage zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

41. Relativ ereignisarm plätschert das Spiel dem Pausenpfiff entgegen. Bielefeld steht nur hinten drin und lauert auf Umschaltmomente, die sich jedoch fast gar nicht ergeben, und Hamburg macht nicht mehr als nötig für die Partie.

38. Die Hamburger geben weiterhin den Ton an, tun sich allerdings schwer, die kompakte Bielefelder Defensive ein weiteres Mal entscheidend zu überspielen. Im Moment dominieren viel Mittelfeldgeplänkel und Klein-Klein die Partie.

35. Bastian Oczipka wird nicht attackiert und probiert es deshalb aus 15 Metern mal direkt. Der stramme Linksschuss wird jedoch von Sebastian Schonlau zur Ecke geklärt, die dann nichts weiter einbringt, weil Robert Glatzel die Lufthoheit im eigenen Sechzehner behält.

32. Andrade erobert gegen weit aufgerückte Hamburger den Ball, aber die Umschaltsituation über Oczipka und Hack ist einfach viel zu umständlich und langatmig ausgespielt. Die Rothosen haben keinerlei Mühe, den Vorstoß der Ostwestfalen zu verteidigen.

29. Mit der Führung im Rücken spielt es sich für die Hanseaten gegen weiterhin sehr passive Arminen jetzt deutlich angenehmer. Der DSC gibt die extrem tiefen Ketten jedoch in den ersten Minuten nach dem Rückstand noch nicht auf.

Die Rothosen ziehen jetzt das Tempo an und erzielen prompt das Führungstor zum 1:0. Dompé macht die Kugel auf dem linken Flügel fest und bedient Muheim, der per Hacke in den Lauf von Reis weiterleitet. Aus 14 Metern zieht der dann mit rechts stramm aufs lange Eck ab. Ramos fälscht noch unglücklich mit dem Kopf ab, sodass Fraisl nicht den Hauch einer Chance auf eine Parade hat. Das Leder rauscht unten rechts ins Netz. Starker Spielzug der Norddeutschen.

25. Die Arminia zieht sich erneut weit zurück, verdichtet das Zentrum, stellt die Anspielstationen effektiv zu und lauert auf Balleroberungen. Der HSV spielt sehr zögerlich dagegen und kommt nicht hinter die Kette.

22. Schiedsrichter Daniel Siebert schaut sich die Bilder an der Seitenlinie an und fällt dann ziemlich schnell seine Entscheidung: Kein Elfmeter für Bielefeld! Das ist für die Hamburger eine durchaus glückliche Entscheidung. Ein Fußtritt von Meffert ist nicht von der Hand zu weisen.

21. Die Bilder zeigen, dass Meffert Vasiliadis vor dem Luftduell in der Box auf den Fuß tritt, weshalb der Bielefelder Spieler letztlich auch nicht gut genug abspringen kann. Der VAR zitiert den Unparteiischen zur Seitenlinie, um die Szene selbst zu bewerten.

20. Schonlau bringt den zweiten Bielefelder Eckball hoch auf den ersten Pfosten, wo allerdings der HSV klären kann. Vasiliadis will dann noch den zweiten Ball behaupten, zieht aber im Luftduell mit Meffert den Kürzeren.

19. Hack erläuft einen hohen Ball in die Schnittstelle, kommt dann aber im Eins-gegen-Eins aus spitzem Winkel nicht an Muheim vorbei, der zur nächsten Ecke klärt.

16. Einen hohen Ball in den Bielefelder Strafraum verstolpert David die Kugel flach und zentral aufs Gästetor, wo Fraisl wackelt und nur frontal prallen lässt. Beim Nachschuss kann David dann deutlich mehr Kontrolle aufs Leder ausüben. Allerdings wird dieser Ball dann von der Defensive geblockt.

13. Frederik Jäkel Bielefeld VAR-Entscheidung: Das Tor durch F. Jäkel (Arminia Bielefeld) wird nicht gegeben, Spielstand: 0:0

Nach einer etwas kuriosen Ecke klingelt es jetzt im Hamburger Tor. Okugawa holt bei einem Vorstoß über links gegen Meffert einen Eckstoß raus. Hack schlägt den Ball weit nach hinten und aus gut 40 Metern kommt die Kugel dann aus dem Zentrum hoch in die Box. Der HSV bekommt den Ball nicht so richtig weg und Jäkel kann letztlich aus einer Abseitsposition heraus abstauben. Nach kurzem VAR-Check wird der Treffer dann jedoch zurückgenommen.

10. Der DSC steht sehr tief und möchte die Rothosen offensichtlich locken, um dann Umschaltsituationen zu kreieren. Die Norddeutschen spielen aber noch mit leicht angezogener Handbremse nach vorne, weshalb bislang herzlich wenig im Volksparkstadion passiert.

7. Die Hamburger sind bemüht, fallen in den Anfangsminuten aber mit mehreren Abstimmungsproblemen auf. Erst landet ein von Heyer für Jatta gedachter Pass im Seitenaus, ehe kurze Zeit später Jatta selbst den Fehlpass ins Aus spielt. Insgesamt ein nervöser Beginn.

4. Dompé verliert die Kugel im Aufbauspiel und die Gäste kommen über Vasiliadis ins Umschaltspiel. Der Hereingabe vom linken Flügel fehlt dann jedoch die Präzision. Der Ball segelt ins Toraus.

2. Jatta verwaltet die Kugel an der Box und bedient dann den hinterlaufenden Heyer im rechten Moment. Von der Grundlinie aus kommt die Flanke flach und scharf in die Box, aber Fraisl kann das Leder entscheidend ablenken, sodass Glatzel nicht zum Abschluss kommt.

1. Der Ball rollt im Volksparkstadion. Die Hamburger tragen ihre gewohnten weißen Heimtrikots über roten Hosen und blauen Stulpen. Die Ostwestfalen sind derweil ganz in Schwarz gekleidet. Los geht's.

Insgesamt 41 Pflichtspiele haben schon zwischen Hamburg und Bielefeld stattgefunden und mit 22 Siegen führt der HSV den direkten Vergleich an (elf Remis, acht Niederlagen). Bereits im Hinspiel setzten die Rothosen sich mit 2:0 bei den Ostwestfalen durch. Insgesamt konnte der DSC nur ein einziges der letzten 14 Duelle mit den Norddeutschen gewinnen (fünf Remis, acht Niederlagen).

Gegen eben jenen FC Hansa Rostock gab es für Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende eine 0:1-Heimniederlage. Trainer Daniel Scherning verändert seine Startformation heute auf drei Positionen: Fabian Klos, Robin Hack und Frederik Jäkel erhalten den Vorzug vor George Bello, Janni-Luca Serra und Brian Lasme (alle drei Bank).

Arminia Bielefeld meldete sich mit drei von neun möglichen Punkten im Kalenderjahr 2023 zurück. Der Bundesliga-Absteiger befindet sich damit weiterhin im freien Fall und muss aufpassen, nicht in die Drittklassigkeit durchgereicht zu werden. Die 20 Punkte aus 20 Ligaspielen machen die Ostwestfalen zum schlechtesten Absteiger seit dem SC Paderborn, der 2015/16 nur 17 Punkte aus 20 Partien holte. Drei der vier Bundesliga-Aufsteiger mit maximal 20 Punkten aus diesem Zeitraum stiegen am Saisonende übrigens ab. Die einzige Ausnahme bildete Hansa Rostock in der Saison 2008/09.

HSV-Coach Tim Walter kann mit der Aufholjagd seines Teams auf der Ostalb zwar sehr zufrieden sein, sieht allerdings Nachbesserungsbedarf bei der Startelf, die überhaupt erst mit 0:3 in Rückstand geraten ist. Insgesamt zwei Wechsel sind es bei den Norddeutschen im Vergleich zum 3:3 in Heidenheim: László Bénes und Jonas David ersetzen Ransford Königsdörffer und Javi Montero (beide Bank).

Der Hamburger SV blieb zuletzt in vier Ligaspielen in Folge ungeschlagen und holte zehn von zwölf möglichen Punkten. Damit sind die Rothosen weiterhin voll auf Kurs, was die langersehnte Rückkehr in die Bundesliga betrifft. Dass die Mentalität stimmt, wurde insbesondere am vergangenen Wochenende deutlich, als ein 0:3-Pausenrückstand in Heidenheim noch egalisiert werden konnte (Endstand: 3:3).