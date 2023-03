Weiter auf Aufstiegskurs HSV souverän - Nürnberg ohne Chance im Volkspark Stand: 04.03.2023 16:12 Uhr

Der Hamburger SV hält weiter strikten Kurs in Richtung Bundesliga: Am 23. Spieltag der zweiten Liga war Gast 1. FC Nürnberg im Volksparkstadion beim 3:0 (1:0)-Sieg des HSV chancenlos. Die Treffer für die Hausherren besorgten Jean-Luc Dompé (19.), Ludovit Reis (52.) und Ransford Königsdörffer (90.+4).

Für den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg, der unter seinem neuen Coach Dieter Hecking vor Wochenfrist einen fast lebenswichtigen 1:0-Sieg gegen den SV Sandhausen gefeiert hatte, ging es darum, beim Aufstiegskandidaten in Hamburg ein irgendwie akzeptables Ergebnis zu erzielen, das der Aufbruchstimmung nicht schon gleich wieder einen Schlag versetzte.

Die Franken gingen die Sache im Volksparkstadion also mutig an, liefen die Hamburger früh und energisch an. Sie konnten aber nicht verhindern, dass sich die besseren Individualisten aus Hamburg schon früh erste Gelegenheiten erspielten. Robert Glatzel scheiterte in der 12. Minute nach einer starken Einzelleistung noch an Nürnbergs Keeper Peter Vindahl Jensen.

Dompé geschickt als Vorbereiter und Vollstrecker

Sieben Minuten später schlug es aber ein im FCN-Gehäuse. Der sehr agile Franzose Jean-Luc Dompè, der auf der linken Außenbahn der Hamburger stürmte, wurde von Nürnbergs Verteidiger Florian Flick auf halblinker Position von den Beinen geholt. Den fälligen Freistoß verwandelte der Gefoulte selbst per direktem Freistoß aus 23 Metern Torentfernung - 1:0 (19.)

Der HSV drückte nun, drängte auf den zweiten Treffer, die beeindruckten Gäste hatten alle Mühe, sich ihrer Haut zu erwehren. Und sie wären in der 39. Minute dennoch fast zum Ausgleich gekommen. Beim ersten ansehnlichen Angriff überhaupt stand Taylan Duman nach Lino Tempelmanns herrlichem Steckpass plötzlich neun Meter vor dem Tor frei, scheiterte mit seinem Linksschuss aufs lange Eck aber am stark parierenden HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandes.

FCN couragiert, HSV effizient

Der FCN begann auch den zweiten Abschnitt couragiert, von Depression war bei den Franken nichts zu spüren. Doch es geht ja häufig in diesem Sport um Effizienz. Und die zeigte der HSV. In der 52. Minute legte Dompé eine lange Flanke auf den zweiten Fünfer geschickt mit dem Kopf quer. Der in der Mitte lauernde Ludovit Reis hatte keine Mühe, die Kugel aus sechs Metern zum 2:0 im Nürnberger Kasten zu versenken.

In der 72. Minute die vermeintliche Entscheidung: Glatzel erzielte nach einem Flachpass Sebastian Schonlaus aus der eigenen Hälfte als eiskalter Vollstrecker das vermeintliche 3:0. Doch nach Hinweis des VAR und eigener Ansicht der Bilder in der Review-Area nahm Referee Tobias Reichel den Treffer zurück. Der Grund: Glatzel soll Abwehrmann Schindler im Zweikampf vor seinem Schuss gefoult haben.

Den Hamburgern machte das nicht so viel aus - ihr Sieg geriet auch so nicht mehr in Gefahr. Nürnberg blieb einfach zu harmlos. Und Ransford Königsdörffer legte in der Nachspielzeit noch zum 3:0 nach. Aus zwölf Metern schlenzte er die Kugel elegant ins rechte lange Eck.

HSV gegen KSC, Nürnberg gegen Braunschweig

Zum Auftakt des 24. Spieltages empfängt der 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig (Freitag, 10.03.2023 um 18.30 Uhr). Der Hamburger SV ist zwei Tage später in Karlsruhe gefordert (13.30 Uhr).