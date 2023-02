2. Bundesliga Fürth siegt im aufregenden Frankenduell gegen Nürnberg Stand: 04.02.2023 22:39 Uhr

Ein verschossener Foulelfmeter von Branimir Hrgota hätte Greuther Fürth fast den Sieg im 270. Frankenderby gegen den 1. FC Nürnberg gekostet. Doch in der Nachspielzeit setzte Ragnar Ache am Samstag (04.02.23) den Siegtreffer.

Nach einem Foul von Florian Hübner an Dickson Abiama entschied Schiesdrichter Tobias Stieler zurecht auf Strafstoß, doch Kapitän Hrgota setzte den Ball an die Latte (12.). Zwar hatten die Gastgeber mehr Spielanteile, aber zur Pause stand es torlos.

Wenig Spielfluss

Im zweiten Spielabschnitt brachte Club-Trainer Markus Weinzierl mit Johannes Geis und Enrico Valentini zwei frische Spieler, doch besonders auf Seiten der Nürnberger entstand kein Spielfluss.

Nach einer gespielten Stunde ereignete sich dann der große Aufreger in diesem Spiel: Erneut Hübner legte Fürths Simon Asta nach einem dicken Bock im Spielaufbau der "Clubberer" knapp vor der Nürnberger Strafraumgrenze. Doch Schiedsrichter Stieler entschied auf Stürmerfoul und zeigte in der Folge Hübner nicht zum zweiten Mal Gelb. Damit konnten die Gäste weiter mit elf Mann Ball und Punkten hinterherjagen.

Nürnberg jubelt - aber umsonst

Was fast zur Nürnberger Führung geführt hätte: Zuerst prüfte Lino Tempelmann mit einem Schuss aus 15 Metern Andreas Linde im Fürther Kasten, wenig später drückte Florian Flick eine Freistoßhereingabe von der linken Seite über die Linie. Doch nach Videobeweis wurde der Treffer nicht gegeben.

In der Schlussphase drückten die Fürther "Kleeblätter" - und wurden belohnt. Denn in der Nachspielzeit lief der spät eingewechselte Ache in eine Flanke von Sebastian Griesbeck von der rechten Seite und schoss den Ball auf kurzer Distanz auf Nürnbergs Keeper Vindahl Jensen. Doch der Tormann konnte den Ball nur nach vorne abklatschen lassen, Ache war zur Stelle und erzielte den umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber.

Fürth kletterte in der Tabelle auf Rang neun, Nürnberg ist als 15. nur zwei Punkte vom Ende des Tableaus entfernt.

Nürnberg unter der Woche gegen Düsseldorf

Bevor es in der Liga weitergeht, empfängt der 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf im Achtelfinale des DFB-Pokals (Mittwoch, 08.02.2023 um 18:00 Uhr)

Am 20. Spieltag sind die Franken dann zu Hause gegen Regensburg gefordert (Samstag, 11.02.2023 um 13:00 Uhr). Fürth ist am Vortag beim Karlsruher SC zu Gast (18:30 Uhr).