Fünfter Sieg nacheinander Heimsieg gegen Kiel - Boyd lässt Lautern jubeln Stand: 04.02.2023 15:24 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine beeindruckende Serie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Nach dem Sieg gegen Holstein Kiel am Samstag (04.02.2023) bleibt Lautern oben dran. Für den Aufsteiger war es der fünfte Ligasieg nacheinander.

Die Tore beim 2:1 (1:1) im Heimspiel gegen Kiel erzielten Daniel Hanslik (6. Spielminute) und Terrence Boyd (71.). Für Boyd war es schon das zehnte Saisonsieg, nie war seine Quote in der 2. Liga besser.

Finn Porath (30.) glich zwischenzeitlich für die Störche aus, die erstmals nach vier Spielen wieder verloren und als Tabellenachter mit 28 Punkten im Tabellenmittelfeld feststecken.

Kaiserslautern hingegen steht mit 35 Punkten in der Tabelle auf Rang vier, nur einen Punkt hinter dem Dritten Heidenheim.

Lautern trifft ins Tor, Kiel nur den Pfosten

Der FCK erwischte einen Start nach Maß und ging durch Hansliks Kopfball nach einer Flanke von Hendrick Zuck früh in Führung.

Danach dominierte Kiel mit viel Ballbesitz das Spiel, ließ zunächst Torchancen aus, als Finn Porath aus der Distanz an Torhüter Andreas Luthe scheiterte (27.) und Kwasi Wriedt (28.) den Posten traf.

Holstein Kiel gleicht aus - und doch geht doch leer aus

Beim verdienten Ausgleich herrschte zunächst Verwirrung: Lautern-Keeper Luthe, der an Poraths Kopfball unbedrängt vorbei gesprungen war, führte schnell einen vermeintlichen Freistoß aus. Doch Schiedsrichter Martin Thomsen hatte völlig zu Recht auf Tor entschieden.

Kiel konnte seine spielerische Überlegenheit anschließend nicht zu weiteren Toren nutzen. Die Roten Teufel konterten mit Erfolg: Boyd, der zuvor noch eine Riesenchance ausgelassen hatte, verwertete einen Querpass von Zuck zum 2:1.

Kaiserslautern in St. Pauli, Kiel gegen Magdeburg

Am 20. Spieltag ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast am Millerntor in St. Pauli (Sonntag, 12.02.2023 um 13:30 Uhr). Kiel spielt einen Tag früher zu Hause gegen Magdeburg (13:00 Uhr).