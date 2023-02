Nordduell in Rostock HSV festigt den Aufstiegsplatz durch Sieg bei Hansa Stand: 05.02.2023 16:22 Uhr

Der Hamburger SV ist dem ersehnten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ein Stück näher gekommen. Durch einen Sieg beim FC Hansa Rostock hat der HSV den Vorsprung auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Tim Walter gewann am Sonntag (05.02.2023) mit 2:0 (1:0) beim FC Hansa Rostock und liegt damit vier Punkte vor dem Tabellendritten 1. FC Heidenheim. Ludovit Reis (40. Minute) und András Németh in der Nachspielzeit erzielten die Treffer.

Die Rostocker haben nach der zehnten Saisonniederlage nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Der HSV, der mit derselben Startelf wie beim 4:2-Sieg in der Woche zuvor gegen Eintracht Braunschweig begann, benötigte ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Er durfte sogar froh sein, nicht früh in Rückstand zu geraten, denn John Verhoek bot sich in der dritten Minute eine gute Chance. Doch der niederländische Mittelstürmer, der in dieser Saison erst einen Treffer erzielte, schloss überhastet ab und schoss so weit über das Tor.

Es blieb die einzig gute Chance für den FC Hansa vor der Pause. Die Gäste hingegen steigerten sich nach der schleppenden Anfangsphase und kamen durch Lean-Luc Dompé (16.) und Moritz Heyer (19.) zu guten Möglichkeiten.

Aber erst Reis gelang mit einem Schuss aus etwa zehn Metern nach mehreren Fehlern in der Rostocker Defensive der Führungstreffer für die Hamburger.

Kolke hält Hansa im Spiel

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie besser. Hansas Torwart Markus Kolke bewahrte Hansa mit zwei tollen Paraden vor einem höheren Rückstand. Die Abwehr von Dompés Schuss an die Latte war spektakulär, entsprechend wurde Kolke noch am Boden von zwei Mannschaftskollegen gefeiert.

Hansas Trainer Parick Glöckner sah danach ordentliche Angriffsbemühungen seiner Mannschaft. Zweimal lag der Ball sogar im Tor der Hamburger, doch beide Mal wurde der Treffer wegen einer Abseitsposition zuvor nicht anerkannt. Eine Gelb-Rote Karte für Damian Roßbach (80.) rundete den bitteren Nachmittag für den FCH ab.

Dass der HSV in den Schlussminuten noch um den 13. Saisonsieg ein wenig bangen musste, lag auch an Robert Glatzel, der eine sehr gute Chance ausließ, in dem er einen Kopfball aus sechs Metern neben den rechten Pfosten setzte (85.). Németh erlöste die Fans der Hamburger dann mit seinem ersten Saisontor nach einem mustergültigen Konter.

HSV zum Spitzenspiel in Heidenheim

Am 20. Spieltag ist der Hamburger SV zu Gast beim 1. FC Heidenheim (Samstag, 11.02.2023, 20.30 Uhr). Rostock kämpft einen Tag früher in Bielefeld um Punkte (18.30 Uhr).