Joker Klos trifft doppelt Sieg in Regensburg - Bielefeld verlässt Abstiegszone Stand: 04.02.2023 15:40 Uhr

Arminia Bielefeld hat am 19. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bei Jahn Regensburg einen wichtigen Sieg gefeiert und die Abstiegsränge verlassen. Die Arminia gewann am Samstag (04.02.2023) durch zwei Treffer von Fabian Klos in der Schlussphase mit 3:1.

Regensburg erwischte einen Blitzstart: Jan Elvedi verlängerte den ersten Eckball per Kopf zum Führungstor ins lange Eck (2.). Die Gäste steckten den frühen Rückstand schnell weg. Sebastian Vasiliadis stand nach einer verunglückten Abwehr goldrichtig und traf per Direktabnahme zum Ausgleich.

Bielefeld war insgesamt das gefährlichere Team, spielte sich schon im ersten Durchgang die besseren Chancen heraus. Allerdings fehlte nach dem 1:1-Ausgleich zunächst das Glück im Abschluss, so verpasste Janni Serra dreimal (20./28./54.).

Klos Matchwinner für Arminia per Doppelpack

Die Regensburger wirkten hingegen lange Zeit verunsichert, die Negativserie hinterließ offenbar ihre Spuren. Erst in der zweiten Hälfte wurde Regensburg effektiver und gefährlicher, agierte aber zu hektisch im Abschluss.

In der 77. Minute wurde das vermeintliche 2:1 der Hausherren erneut durch Elvedi per Kopf wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis zu Recht nicht gegeben. In der Schlussphase schlug Bielefeld durch Klos dann doppelt zu.

In einer turbulenten Schlussphase sorgte Fabian Klos (85.) nach einer Maßflanke von Bryan Lasme per Kopf für die Bielefelder Führung, in der Nachspielzeit traf Bielefelds Sturm-Routinier, sträflich allein gelassen nach einem Freistoß, ebenfalls per Kopf zur endgültigen Entscheidung.

Arminia klettert - Regensburg unterm Strich

Die Arminia feierte den ersten Sieg im neuen Jahr und schaffte den Sprung aus der Abstiegszone. Jahn Regensburg rutschte dagegen nach der dritten Pleite in Folge unter den Strich.

Regensburg zu Gast in Nürnberg

Am 20. Spieltag muss Regensburg auswärts in Nürnberg um Punkte gegen den drohenden Abstieg kämpfen (Samstag, 11.02.2023 um 13:00 Uhr). Bielefeld ist schon am Freitag gegen Rostock gefordert (18:30 Uhr).