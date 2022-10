Misslungenes Weinzierl-Debüt Nürnbergs Talfahrt setzt sich gegen Kiel fort Stand: 09.10.2022 15:33 Uhr

Die Talfahrt des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga setzt sich auch unter Markus Weinzierl zunächst fort. Beim Debüt des neuen Coaches unterlag der "Club" zu Hause gegen Holstein Kiel.

2:3 (1:0) hieß es am Ende aus Sicht der Franken, die damit am 11. Spieltag die siebte Niederlage kassierten.

Die lange Zeit unterlegenen "Störche" kamen durch Treffer von Steven Skrzybski (62. Minute/80.) und Fabian Reese (66.) zum etwas überraschenden Erfolg beim "Club", der das Spiel eine Stunde lang klar dominiert hatte. Allerdings trafen nur Lino Tempelmann mit einem haltbaren Weitschuss (39.) sowie Christoph Daferner (90.+4).

Nürnberg überlegen, aber mit wenigen Chancen

Der "Club", der nun dreimal in Serie verloren hat, war vor 28.518 Zuschauern zunächst sehr druckvoll, kam aber trotz großer Überlegenheit bis zum Führungstreffer nur zu wenig Einschussmöglichkeiten. Kiel stand defensiv gut und ließ am und im Strafraum kaum Abschlüsse zu. Den Treffer der Franken ermöglichte dann unfreiwillig der bisweilen unsicher wirkende Thomas Dähne, der beim sehr wuchtigen, aber haltbaren Schuss von Tempelmann schlecht aussah. Tempelmann hatte auch einen zweiten Treffer auf dem Fuß, seinen Schuss kurz vor der Pause parierte Dähne aber gut, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zielte der Nürnberger Mittelfeldspieler dann knapp am Tor vorbei.

Abwehrpatzer sorgen für Kieler Jubel

Der "Club" erarbeitete sich nun einige sehr gute Chancen und hätte entsprechend längst höher führen müssen, offenbarte aber wie schon zuvor in den Spielen unter Robert Klauß eine große Abschlussschwäche. Nach einer gefälligen ersten Stunde patzte dann plötzlich auch die bis dahin solide Nürnberger Abwehr. Erst durfte Skrzybski den Ball im Fallen durch die Beine von Christian Mathenia schieben, bei einem Konter kurz darauf trickste Reese den alleingelassenen Nürnberger Kapitän Christopher Schindler aus.

Nürnberg in Düsseldorf, Kiel empfängt Heidenheim

Am 12. Spieltag trifft der 1. FC Nürnberg auswärts auf Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.10.2022 um 13.00 Uhr). Einen Tag später wird es auch für Kiel zu Hause gegen Heidenheim ernst (13.30 Uhr).