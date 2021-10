Am mit fast 15.000 Fans bestens besuchten Böllenfalltor zeigten sich beide Teams von Beginn an hellwach. Schnelle Ballstafetten und griffige Zweikämpfe prägten die ersten Minuten, in denen sich beide Seiten allerdings neutralisierten. In punkto Einsatz übertrieben es die Gäste in der Folge, als sowohl Lukas Mai wie auch Marco Friedl ihre Gegenspieler jeweils von hinten übel attackierten. Schiri Florian Lechner beließ es in beiden Fällen bei Gelben Karten - es hätte auch jeweils Rot sein können.

So blieben die Bremer in Gleichzahl, konnten aber nicht verhindern, dass der SVD immer dominanter wurde. Ein Freistoß nach dem nächsten von Standardexperte Tobias Kempe segelte in Richtung Bremer Tor - doch außer einem eher harmlosen Kopfball von Philipp Tietz sprang für die gastgebenden Lilien nichts Nennenswertes heraus.