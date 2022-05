Sandhausen stürmt und trifft

Eine Gemengelage, die den SVS scheinbar zu mehr Lust und Laune animierte als die Gäste aus dem hohen Norden. In der 8. Minute legte Bachmann die Kugel fein per Kopf auf Dumic ab, der die Kugel mit einem satten Schuss aus sechs Metern zum 1:0 über die Linie brachte.

Vier Minuten später bereits das 2:0: Nach einem Eckstoß von Chima Okoroji auf den kurzen Pfosten war es Bachmann diesmal selbst, der per Kopf traf. In der 35. Minute legte der SVS gleich noch einmal nach: Kinsombi wurde von Erik Zenga per langem Flugball optimal in Szene gesetzt und verwandelte aus 13 Metern eiskalt zum 3:0.

Kiel verkürzt mit Traumtor

Im zweiten Abschnitt genossen die Spieler eher das schöne Wetter, anstatt sich allzusehr auf dem Platz abzuplagen. Für Holstein reichte es aber zumindest noch zum Ehrentreffer. Und der war sehenswert: Skrzybski hämmerte die Kugel nach einem Eckball volley aus 14 Metern in den rechten Giebel zum 3:1.

