St. Pauli jetzt in Dresden und in Bremen

St. Pauli reist nun nach Dresden, wo am Mittwoch (27.10.2021) um 18.30 Uhr das Pokalspiel bei Dynamo ansteht. Am Samstag um 13.30 Uhr folgt das Liga-Auswärtsspiel in Bremen. Auch Hansa ist noch im Pokal vertreten, spielt am Mittwoch um 20.45 Uhr bei Jahn Regensburg. Am Sonntag empfängt Rostock um 13.30 Uhr Fortuna Düsseldorf.

red | Stand: 24.10.2021, 15:22