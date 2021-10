Aufsteiger Ingolstadt ist dagegen bereits seit sieben Spielen ohne Sieg, der neue Trainer Andre Schubert kassierte nach zuvor zwei Remis die erste Niederlage.

Kaum Höhepunkte im ersten Abschnitt

Das Duell der gemeinsam mit Hannover schwächsten Offensivteams der Liga war lange die befürchtet zähe Angelegenheit. Zwar hatte Aue bereits in der dritten Minute eine Großschanze durch Ben Zolinski, der aus spitzen Winkel an FCI-Keeper Fabijan Buntic scheiterte. Dies blieb aber das einzige Highlight vor der Pause.

Erst in der 58. Spielminute sorgte Fandrich mit einem Schuss knapp am Gäste-Tor vorbei für die nächste Gefahr. Insgesamt verdient fiel dann die Führung der Hausherren, nachdem Ingolstadt den Ball im Spielaufbau vertändelt hatte.

Ingolstadt jetzt im DFB-Pokal beim BVB

Aue steht nun vor einem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Samstag um 13.30 Uhr. Ingolstadt hat einen großen Pokalabend vor sich, tritt am Dienstag um 20 Uhr bei Borussia Dortmund an. Am Sonntag um 13.30 Uhr folgt ein Heimspiel gegen Jahn Regensburg.

red/sid/dpa | Stand: 22.10.2021, 20:29