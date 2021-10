Es sollte nicht reichen. Nach einem Schönfelder-Zuspiel in den Rücken der Abwehr stand Füllkrug genau richtig und schob aus kurzer Distanz locker mit links zum umjubelten Ausgleich ein. Fast wäre dem jüngst gescholtenen Stürmer sogar noch die Führung gelungen, aber er scheiterte am Pfosten - so blieb es beim leistungsgerechten 2:2 in einem sehr unterhaltsamen Spiel.

Werder jetzt gegen den FC St. Pauli

Sandhausen spielt nun am Samstag um 13.30 Uhr bei Dynamo Dresden. Werder empfängt am Samstag um 13.30 Uhr den FC St. Pauli.

red/sid/dpa | Stand: 24.10.2021, 15:15