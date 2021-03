Nach dem 1:0 (0:0) in der Hamburger "Stadtmeisterschaft" ist St. Pauli jetzt Elfter und nach dem fünften Sieg in Serie vorerst ohne Abstiegssorgen. Dem HSV hingegen droht nach jetzigem Stand ein weiteres Jahr in der Zweitklassigkeit - Bochum, Kiel und Fürth belegen am Ende des 23. Spieltags die drei Aufstiegsränge.

"Eine Chance kriegen wir noch"

Matchwinner Kyereh freute sich nach der Partie bei Sky: "Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich kann es selbst noch nicht fassen. Wir haben uns in jeden Zweikampf geschmissen und waren hellwach. Wir wussten, eine Chance kriegen wir noch. Den Ball am Ende habe ich dann einfach ohne viel nachzudenken reingehauen."

HSV-Kapitän Tim Leibold war bedient: "Die Enttäuschung ist natürlich da, aber wir haben lange Zeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Derby ist immer was Besonderes, es war klar, dass es ein schwerer Fight wird. Wir haben jetzt keine Angst um den Aufstieg, aber natürlich sind wir extrem enttäuscht und müssen die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel ziehen."

Gefahr durch Kittels Freistöße

In den ersten 20 Minuten sah es allerdings noch anders aus - da wurde St. Pauli so richtig durchgeschüttelt. Allerdings ausschließlich nach Standards, doch die hatten es in sich: Schon in der 2. Minute hämmerte Sonny Kittel einen Freistoß aus über 30 Metern mit seiner überragenden Schusstechnik an die Latte - Dejan Stojanovic im Tor der Kiez-Kicker konnte dem Ball nur ein paar Stoßgebete hinterherschicken.

Zehn Minuten später gab es das gleiche Duell, diesmal lagen rund 24 Meter zwischen Torwart und Schütze. Wieder probierte es Kittel direkt, wieder platzierte er die Kugel hervorragend, doch diesmal lenkte Stojanovic den Ball noch um den rechten Pfosten.

Jung verpasst die Führung

Der dritte Kittel-Freistoß hätte dann die Führung eigentlich bringen müssen. Doch Gideon Jung köpfte die maßgerecht servierte Hereingabe aus fünf Metern per Aufsetzer an die Latte (22.) - das war aus dieser Position eindeutig zu wenig.

St. Pauli wachte erst mit etwas Verspätung auf. Doch dann wurde es auch auf der anderen Seite richtig gefährlich. Erst verpasste Rodrigo Zalazar (17.) mit einem prächtigen Schrägschuss nur knapp das rechte Eck, dann scheiterten Guido Burgstaller und Omar Marmoush an mangelnder Präzision und HSV-Keeper Sven Ulreich (23./29.).

Aytekin nimmt Elfmeter zurück

Richtig großes Glück hatte der HSV neun Minuten nach Wiederanpfiff. Zalazar kam nach einem Abklatscher von Ulreich zum Abschluss, Jung rauschte ihm mit beiden Beinen voraus in die Knochen. Vollkommen zu Recht deutete Deniz Aytekin, der sein Schiedsrichter-Comeback nach einer Achillessehnen-Verletzung gab, auf den Elfmeterpunkt. Erstaunlicherweise griff dann der VAR ein, Aytekin ging zur Seitenlinie - und nahm seine Entscheidung sehr zügig zurück. Vermutlich wertete er die Szene als "Pressschlag", womit er allerdings falsch lag, auch wenn Jung minimal den Ball touchiert hatte: Elfmeter für St. Pauli und Gelb-Rot für den HSVer wären korrekt gewesen.

In der Folge verlagerte sich das bis dahin packende Geschehen immer mehr ins Mittelfeld. Die Torraumszenen wurden weniger, erst in der 69. Minute testete Guido Burgstaller mit einem Schrägschuss nochmal die Reflexe von Ulreich, die aber in ausreichendem Maße vorhanden waren.

Thioune geht volles Risiko

In den Schlussminuten suchte HSV-Trainer Daniel Thioune nochmal das volle Risiko, brachte mit Bobby Wood und Manuel Winzheimer zwei frische Stürmer. Doch der Schuss ging komplett nach hinten los. In der 88. Minute bediente Zalazar den eingewechselten Luca Zander, dessen Ablage Daniel Kyere per Vollspann unter die Latte jagte. Und am Ende kam es noch schlimmer: Kapitän Leibold sah nach einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit gegen Burgstaller die Rote Karte - diesmal hatte sich der VAR zu Recht eingeschaltet.

Für den HSV wird es nicht leichter, im Gegenteil. Am 8. März wartet gleich das nächste Montags-Topspiel, diesmal gegen Holstein Kiel. St. Pauli muss zwei Tage vorher beim Karlsruher SC antreten.