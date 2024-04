Alles Wichtige zur Italien-Rundfahrt Giro d'Italia - Wer kann Tadej Pogacar aufhalten? Stand: 29.04.2024 22:00 Uhr

Sechs Bergankünfte, 69 Zeitfahrkilometer und 3400,8 Kilometer: Der Giro d'Italia wird in diesem Jahr extrem anspruchsvoll. Schon auf der ersten Etappe erwartet die Fahrer eine Bergwertung, deren durchschnittliche Steigung von 6,2 und eine maximale von 14 Prozent vorhalten - und die es in sich haben. Das Einzelzeitfahren auf der siebten Etappe von Foligno nach Perugia könnte vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung in der Gesamtwertung mit sich bringen. Für Spannung ist ausreichend gesorgt.

Wie viele Etappen hat der Giro und wie ist das Profil?

Der diesjährige Giro d'Italia, der 107. in der langen Geschichte der Rundfahrt, wird vom 4. Mai bis 26. Mai über 21 Etappen ausgetragen. Start ist in Turin, Ziel ist in Rom. Der Startschuss zur ersten Etappe fällt in Venaria Reale, einer Stadt in der Nähe Turins.

Die Fahrer müssen auf den 3400,8 Kilometern insgesamt 44.650 Höhenmeter überwinden. Dazu zählen sechs Bergankünfte und zwei Zeitfahren (7. und 14. Etappe). Es gibt sieben hügelige Etappen mit wohl ungewissem Ausgang und sechs Sprintankünfte, die letzte davon in Rom.

Zahlen zu den Etappen 6 Bergankünfte 2 Einzelzeitfahren 44.650 Höhenmeter 3400,8 Kilometer

Gleich bei der zweiten Etappe kommt es zu einer Bergankunft. Es geht dabei über 161 Kilomter von San Francesco al Campo nach Santuario di Oropa (Biella)

Die diesjährige Königsetappe geht über 220 Kilometer und 5300 Höhenmeter – vom Gardasee bis ins Ziel auf den Mottolino in 2385 Metern Höhe: Die 15. Etappe des Giro d’Italia hat es also in sich.

Renndirektor Mauro Vegni sagt: " Es sind weniger Kilometer und weniger Höhenmeter als im letzten Jahr, aber es geht gleich richtig scharf los. Dafür ist die letzte Woche nicht ganz so monströs."

Die 21 Etappen des Giro d'Italia 2024

Etappe/Datum Länge Start- und Zielort 1. Etappe

(4. Mai) 140 km Venaria Reale – Turin 2. Etappe

(5. Mai) 161 km San Francesco al Campo – Santuario di Oropa (Biella) 3. Etappe

(6. Mai) 166 km Novara – Fossano 4. Etappe

(7. Mai) 190 km Acqui Terme – Andora 5. Etappe

(8. Mai) 178 km Genua – Lucca 6. Etappe

(9. Mai) 180 km Viareggio – Rapolamo Terme 7. Etappe

(10. Mai) 40,6 km Foligno – Perugia 8. Etappe

(11. Mai) 152 km Spoleto - Prati di Tivo 9. Etappe

(12. Mai) 214 km Avezzano – Neapel 10. Etappe

(14. Mai) 142 km Pompei – Casano Mutri 11. Etappe

(15. Mai) 207 km Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare 12. Etappe

(16. Mai) 193 km Martinsicuro – Fano 13. Etappe

(17. Mai) 179 km Riccione – Cento 14. Etappe

(18. Mai) 31,2 km Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda 15. Etappe

(19. Mai) 222 km Manerba del Garda – Livigno 16. Etappe

(21. Mai) 202 km Livigno – Santa Cristina Val Gardena 17. Etappe

(22. Mai) 159 km Selva di Val Gardena – Passo Brocon 18. Etappe

(23. Mai) 178 km Fiera di Primiero – Padua 19. Etappe

(24. Mai) 157 km Montegliano – Sappada 20. Etappe

(25. Mai) 184 km Alpago – Bassano del Grappa 21. Etappe

(26. Mai) 125 km Rom – Rom

Wer sind die Favoriten?

Vorjahressieger Pimoz Roglic wird seinen Vorjahressieg nicht verteidigen. Der Slowene konzentriert sich auf die Tour de France. Als Kapitän seines neuen Teams Bora-Hansgrohe will er das "Triple" vollenden und nach Vuelta und Giro endlich auch die Tour gewinnen.

Tadej Pogacar, der für das Team UAE Team Emirates fährt, gilt bei den Experten als der Topfavorit für den Giro-Gesamtsieg. Der Slowene will in diesem Jahr Geschichte schreiben und den Giro und die Tour de France für sich entscheiden. Letztmals gelang dies dem ehemaligen Superstar Marco Pantani vor 26 Jahren.

"Ich glaube, jeder möchte das Double schaffen, und es ist eines der schwierigsten Dinge, die man erreichen kann" , sagte der 25 Jahre alte Radprofi. Nur sieben Fahrern überhaupt gelang dieses "Kunststück" in der über 100-jährigen Geschichte der Rundfahrt

Auch Geraint Thomas vom Team Ineos Grenadiers schielt noch auf das Double. Der 37-Jährige scheiterte im Vorjahr knapp an Roglic und will noch einmal angreifen. Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe wird wie Pogacar ebenfalls zum ersten Mal beim Giro an den Start gehen. "Ich habe immer gesagt, dass ich einmal in meiner Karriere den Giro fahren möchte. Und jetzt ist es soweit" , so der Fahrer des Teams Soudal Quick-Step.

Wout van Aert tritt als Kapitän der Top-Equipe Visma-Lease a Bike an. "Ich möchte beim Giro vorne dabei sein ", sagte der Belgier.

Gibt es einen deutschen Teilnehmer, der vorne mitfahren kann?

Die Hoffnungen lagen eigentlich auf Lennard Kämna, der wie im Vorjahr wieder in die Leader-Rolle beim Team Bora-Hansgrohe rutschen sollte. Doch der 27-Jährige fällt nach dem schweren Trainingsunfall aus und kann nicht beim Giro starten. Dafür steht nun Maximilian Schachmann im Aufgebot. Nach zwei schwierigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen hat Schachmann zurück zu alter Stärke gefunden. Siegchancen hat aber wohl kein deutscher Radprofi in diesem Jahr.

Was ist der höchste Punkt ("Cima Coppi") des Giro 2024?

Auf den 202 Kilometern von Livigno nach St. Christina in Gröden müssen die Fahrer auf der 16. Etappe auf den höchsten Punkt der Rundfahrt "klettern". Das Stilfser Joch mit seinen 2758 Metern der höhepunkt dieses Giro d’Italia. 20,2 Kilometer lang ist der Aufstieg mit durchschnittlich 7,2 Prozent Steigung – verteilt auf 39 Kehren.

Was sind das Rosa Trikot, Azurblaue Trikot und Zyklamrote Trikot?

Die Führenden in den wichtigsten Wertungen des Giro tragen jeweils ein Sondertrikot. Das Rosa Trikot (Maglia Rosa) trägt der Fahrer, der in der Gesamtwertung vorne liegt. Der Führende in der Bergwertung trägt das Azurblaue Trikot (Maglia Azzurra) und der Beste in der Sprintwertung erhält das Zyklamrote Trikot (Maglia ciclamino).