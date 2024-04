Champions-League-Halbfinale BVB-Plan gegen Paris: Fokus auf den Ball, nicht Mbappé Stand: 30.04.2024 15:08 Uhr

Borussia Dortmund freut sich vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain auf viele Rückkehrer. Mit ihnen will der BVB am Mittwoch zu Hause den Weg ins Wembley-Finale ebnen.

Welche Elf auch immer Edin Terzic am Mittwoch (21 Uhr) gegen das Starensemble aus Paris aufs Feld schickt, drei Innenverteidiger wird er wohl nicht mehr aufbieten. Dieses Experiment dürfte nach dem misslungenen Start in die Champions-League-Saison im Ordner mit den taktischen Optionen ganz nach hinten gewandert sein. Mit der sehr defensiven Ausrichtung verlor der BVB im September in Paris mit 0:2.

Mbappé ist nicht der einzige Topstürmer der PSG-Offensive

Wenn Angst schon kein guter Ratgeber ist, dann ist es zu viel Angst erst recht nicht, und drei Innenverteidiger signalisieren dem Gegner nunmal, dass man sich auf einen Sturmlauf eingestellt hat. Eine Mannschaft wie die von PSG, in der jeder Stürmer im Kader eine zweistellige Zahl an Torbeteiligungen vorzuweisen hat, könnte das sogar als Einladung "missverstehen".

Es werden zwei enge Spiele. Das gute an engen Spielen ist - man kann sie gewinnen.

BVB-Trainer Edin Terzic

Ein Stürmer wie Kylian Mbappé, der in dieser Saison nach 44 Spielen 43 Treffer und zehn Torvorlagen auf dem Konto hat, wartet natürlich nicht auf Einladungen. Aber nachdem der 25-Jährige im Hinspiel der Gruppenphase der Dortmunder Mauertaktik zum Trotz per Elfmeter getroffen hatte, ging er beim 1:1 im Rückspiel leer aus. Das reichte nicht nur zum Dortmunder Gruppensieg, sondern auch zu der Erkenntnis, dass zwei Innenverteidiger genug sind - zumindest, wenn sie so gelenkig sind wie Niklas Süle, der einen Treffer Mbappés in Dortmund per Grätsche samt hochgestrecktem Bein artistisch verhinderte.

Eigener Ballbesitz und "kurze Abstände" vor dem Tor

Sich mit einer Sonderbewachung auf Mbappé zu fokussieren, hält Terzic ohnehin für zwecklos, weil der zu schnell und die Offensive der Franzosen mit Spielern wie Ousmane Dembélé und Gonçalo Ramos insgesamt zu stark sei: "Sie haben unfassbare Qualität." Der Fokus seiner Mannschaft müsse daher auf dem Ball liegen, so Terzic. Habe man den, könne der Gegner schon mal keine Tore schießen, habe man ihn nicht, seien vor dem eigenen Tor "kurze Abstände" entscheidend, um sich gegenseitig unterstützen zu können.

Wenn es möglich ist, muss man ihn doppeln. Alleine wird es gegen ihn schwer.

Emre Can über Top-Stürmer Kylian Mbappé

Die Dortmunder wollen sich allerdings gar nicht so viel mit Mbappé in der eigenen Hälfte beschäftigen. "Das klare Ziel ist, dass wir uns einen kleinen Vorsprung erspielen", so Terzic am Dienstag. Dafür muss man das Spiel in die französisiche Hälfte verlagern. Vor diesem Hintergrund wird Terzic froh sein, dass die Offensivkräfte Donyell Malen und Sebastien Haller wieder Teile des Trainings absolviert haben und wohl zur Verfügung stehen.

Sabitzer, Can und Maatsen stoßen zum BVB-Kader

Zudem kann Terzic auf seinen in Leipzig wegen einer Risswunde am Schienbein ausgewechselten Abwehrchef Mats Hummels und Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer, der bei der 1:4-Schlappe in Leipzig am vergangenen Wochenende krankheitsbedingt fehlte, zurückgreifen. Emre Can und Ian Maatsen könnten nach abgesessenen Sperren wieder für mehr defensive Stabilität sorgen.

Wenn wir sie hoch anlaufen und unser Tempo ins Spiel bekommen, werden wir auch unsere Chancen bekommen.

Edin Terzic

Die Voraussetzungen, um im dritten Saisonduell mit Paris den ersten Sieg einzufahren, könnten also schlechter sein. Gleichwohl weiß Terzic, dass die Herausforderung eine besonders große ist: "Wir wissen, dass wir mindestens 180 Minuten auf dem allerhöchsten Niveau leisten müssen, um den Traum wahr werden zu lassen." Die Leistung aus dem Rückspiel gegen Paris in der Gruppenphase, wo der Sieg schon greifbar gewesen sei, müsse sein Team jetzt "jetzt nochmal toppen".