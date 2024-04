Handball | Champions League SC Magdeburg gegen Kielce: Nur ein Sieg zählt Stand: 29.04.2024 23:33 Uhr

Der SC Magdeburg muss auf dem Weg zur Titelverteidigung in der Champions League eine hohe Hürde überwinden. Im Viertelfinal-Rückspiel geht es am Mittwoch gegen Vorjahresfinalist Kielce. Die Polen gewannen das Hinspiel.

Titelverteidiger SC Magdeburg braucht im Viertelfinal-Rückspiel der Handball-Champions-League einen Sieg, um den erneuten Einzug in das Final Four klar zu machen. Am Mittwoch (20:45 Uhr/Audiostream und Ticker) will das Team von Bennet Wiegert die 26:27-Niederlage bei Industria Kielce wettmachen.

SCM bei einem Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied weiter

In der Wiederholung des Vorjahresfinals von Köln sinnt das Team aus Polen auf Revanche und würde die Elbestädter gerne herauswerfen. Magdeburg muss gewinnen, gibt es einen Erfolg mit mehr als zwei Toren Vorsprung, ist das Weiterkommen perfekt. Gibt es nur einen Ein-Tore-Vorsprung, folgt sofort das Siebenmeter-Werfen. Eine Auswärtstorregel wurde, wie im Fußball, 2022 abgeschafft.

Bundesliga: Füchse verlieren und gratulieren dem SCM

Der SCM konnte sich am Wochenende schonen. Und sah mit Freude, dass in der Bundesliga Meisterschafts-Konkurrent Füchse Berlin in Melsungen Federn ließ. Berlins Trainer Jaron Siewert räumte ein: "Die letzte Chance auf die Meisterschaft müssen wir nun ad acta legen". Die SCM-Spieler genossen derweil ihre Freizeit. Es kursierten Instagram-Bilder von, ausgerechnet, einem Berlin-Besuch, Radtouren und Golfpartien mit Partnerinnen.

Kielces Trainer Talant Dujshebaev fordert in Magdeburg eine bessere Angriffsleistung seiner Mannschaft.

Champions-League-Kontrahent Kielce hatte nicht spielfrei und zog mit einem klaren Erfolg gegen Glogow ins Finale der polnischen Liga ein. Dabei verzichtete Trainer Talant Dujshebaev, der zugab, dass "das Spiel gegen Magdeburg sehr viel Kraft gekostet hat", auf seine erkälteten Söhne Alex und Daniel und schonte Torhüter Andreas Wolff. Die Söhne sollten ebenso wie der deutsche Nationalkeeper am Mittwoch aber dabei.

Torwart Wolff: "Würfe der Spieler ändern sich nicht"

Wolff äußerte sich in der "Magdeburger Volksstimme (€)" nun auch zu den Gerüchten um einen Wechsel zum SCM: ""Hier und da bekomme ich das schon mit. Das Wichtige ist aber das Sportliche. Und die Würfe der Spieler ändern sich nicht, ob ich mit dem Verein in Verbindung gebracht werde oder nicht." In die GETEC-Arena habe er seit fünf Jahren keinen Fuß mehr gesetzt. Wolff war 2019 von Kiel nach Kielce gewechselt und stand zuvor bei Großwallstadt und Wetzlar im Kasten. Er werde seine Teamkollegen "vor einer frenetischen Kulisse warnen, die der aus dem Hinspiel bestimmt gleichkommt." Die Atmosphäre könnte der "Faustpfand im Rückspiel sein".

Der deutsche Nationaltorwart Andreas Wolff steht derzeit im Kasten von Industria Kielce.

Beide wollen es im Angriff besser machen

Mit dem Hinspiel haderten beide Teams: "Ich bin sehr unzufrieden und sehr wütend", fand Dujshebaev klare Worte. Der frühere Bundesliga-Torjäger betrachtete das offensive Positionsspiel als "sehr schlecht vorbereitet". Agiere man so im Rückspiel, dann werde man "mit zehn Toren verlieren".

SCM-Kapitän Christian O'Sullivan sprach in der "Magdeburger Volksstimme (€)" von "Schwierigkeiten mit der 5:1-Deckung" des Gegners. Seine Mannschaft kam auch zu weniger Abschlüssen als sonst. Coach Bennet Wiegert lenkte den Fokus auf das Positive: "Es gibt ein gutes Gefühl, dass wir noch Steigerungspotenzial für das Rückspiel haben", meinte er verschmitzt.

