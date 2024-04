Ruder-EM in Ungarn Zeidler holt Gold im Einer Stand: 28.04.2024 14:52 Uhr

Dritter EM-Titel der Karriere: Topfavorit Oliver Zeidler hat bei der Ruder-EM am Sonntag (28.04.2024) die Goldmedaille gewonnen. Alexandra Förster holte Silber.

Bei den Titelkämpfen im ungarischen Szeged unterstrich Einer-Spezialist Zeidler seine Ausnahmestellung. Er setzte sich im Finale mit über einer Bootslänge Vorsprung vor Olympiasieger Stefanos Ntouskos (Griechenland) durch, Dritter wurde Giedrius Bieliauskas (Litauen).

Für den dreimaligen Weltmeister Zeidler ist es der dritte EM-Titel seiner Karriere.

Förster holt Silber im Einer

Auch Alexandra Föster erfüllte bei schwierigen Bedingungen am zweiten Finaltag die Erwartungen. Die 22-Jährige, die bei der Heim-EM in München 2022 bereits Bronze geholt hatte, sicherte sich Silber im Einer hinter der Serbin Jovana Arsic, Bronze ging an Alice Prokesova (Tschechien).

Im Doppelzweier gewannen Jonas Gelsen und Marc Weber beim Sieg der Rumänen zudem Bronze und lagen dabei im Ziel nur knapp hinter den zweitplatzierten Spaniern.

Der Plan des DRV: Über Luzern nach Paris

Insgesamt holte die deutsche Ruder-Flotte in Szeged fünf Medaillen in den 14 olympischen Bootsklassen. Am Samstag hatte bereits der Deutschland-Achter Silber gewonnen und sich nach schwierigen Jahren vor den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) zurückgemeldet. Für den Frauen-Doppelvierer gab es Bronze.

Bei der EM im Vorjahr hatte Zeidler als Dritter für die einzige Medaille des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gesorgt. In Szeged war der DRV mit einem verkleinerten Team am Start, der Fokus liegt auf der Olympia-Nachqualifikation in Luzern (19. bis 21. Mai). Sechs Boote sind bislang für Paris qualifiziert, in der Schweiz sollen zwei weitere die Teilnahme sichern.