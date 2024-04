Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 4:4 Eine Kombination aus Aufschlag nach außen und Vorhand-cross-Winner bringt Alcaraz den nächsten Puntk, der dann eine Rückhand cross lang auf die Grundlinie legt, Struffs Rückhand geht ins Netz - zwei Spielbälle für den Youngster.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 4:3 Struffs Rückhandreturn ist sehr kurz, Alcaraz Vorhand longline rauscht dennoch ins Netz. Dann landet ein überragender Rückhandreturn von Struff vermeintlich auf der Linie, Alcaraz setzt den Ball danach weit ins Aus. Der Spanier challenged jedoch und hat Recht, der Return war Zentimeter zu lang - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 4:3 Struff schlägt nun in den letzten drei Spielen stark auf, findet ein weiteres Brett durch die Mitte, Alcaraz Not-Return geht ins Aus.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 3:3 Struff spielt wieder Serve-and-volley, der Aufschlag nach außen ist wieder zu gut. Auch beim nächsten Punkt rückt der Warsteiner mit dem Aufschlag vor und setzt diesmal einen Rückhandvolley schön gegen die Laufrichtung. Alcaraz versucht es mit der linken Hand, legt den Lob aber weit ins Aus. Zwei Spielbälle für Struff.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 3:3 Leichtfertig feuert Struff eine Vorhand inside-out direkt nach dem Aufschlag ins Netz, dann spielt er Serve-and-volley mit dem zweiten Aufschlag und ist damit erfolgreich. Alcaraz Rückhandreturn nach dem Kick-Aufschlag nach außen geht ins Netz - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 3:3 Ein zweiter Aufschlag von Alcaraz, der für Struff unerreichbar war, wird zunächst Aus gegeben, Struff gibt den Punkt jedoch fair an Alcaraz, der Ball hatte die Linie berührt. Dann fliegt ein Rückhandreturn des Deutschen etwas ins Aus, auch Alcaraz kommt mal zu einem schnellen Aufschlagspiel.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 3:2 Struff ist weiter am Drücker, riskiert viel und legt eine Vorhand longline diesmal knapp neben die Linie. Dann kratzt eine defensive Rückhand von Alcaraz an der Grundlinie, Struffs Vorhand gerät zu lang - 30:0.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 3:2 Struff wird immer solider und gewinnt die längeren Rallys. Diesmal ist die Vorhand inside-out schnell, Alcaraz Rückhand bleibt im Netz hängen. Es folgt ein hoher Return von Alcaraz, Struffs Vorhand inside-in fällt genau in die letzte Ecke des Platzes, der Spanier war in die andere Ecke unterwegs. Das war mal ein souveränes Aufschlagspiel von Struff, der immer besser aufschlägt.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 2:2 Struff rückt mit einer Vorhand longline ans Netz, Alcaraz Lob segelt hoch ins Aus. Struff legt ein Ass durch die Mitte zum schnellen 30:0 nach.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 2:2 Der beste Ballwechsel des Matches geht an Struff, der sieben, acht Mal mit hohem Tempo Alcaraz bewegt, bis ein Vorhandslice des Spaniers schließlich im Netz landet. Und den nutzt er: Gerade so kommt er an den Aufschlag durch die Mitte, der Vorhandreturn schlägt aber überragend longline ein, Alcaraz bewegt sich nach dem Aufschlag gar nicht mehr. Struff ist wieder voll drin in diesem zweiten Satz!

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 1:2 Wieder nimmt Alcaraz den Return nahe der Grundlinie volley, diesmal reicht das aber nicht. Struff antwortet mit einem Stopp, Alcaraz setzt den Rückhand-longline-Passierball ins Netz. So kommt Struff zu seinem vierten Breakball, den er wieder nicht nutzen kann, weil er in der Rückhand-cross-Rally erneut den Kürzeren zieht.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 1:2 Etwas kurios nimmt Alcaraz Struffs Return nach einem Aufschlag nach außen im Niemandsland volley, der ist aber so gut, dass Struffs Antwort im Aus landet. Dann versetzt der Spanier eine Vorhand longline knapp - 30:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 1:2 Struff arbeitet sich gut in den Ballwechsel und setzt Alcaraz dann mit mehreren druckvollen Vorhänden inside-out unter Druck, bis dessen Rückhand longline ins Aus segelt. Dann ist Alcaraz zweiter Aufschlag auf den Körper gut, Struffs Return kurz, sodass der Spanier per Vorhand inside-out Winner zum 15:15 kommt.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 1:2 Struff verkürzt auf 1:2 mit einer schönen Kombination aus Aufschlag nach außen und Vorhand cross gegen die Laufrichtung, die zum Winner einschlägt. Der Warsteiner bleibt dran - wichtig.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:2 Ein Ass nach außen mit extrem gutem Winkel bringt Struff den nächsten Punkt, ehe Alcaraz Rückhandreturn cross Zentimeter seitlich ins Aus geht. Zwei Spielbälle für Struffi.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:2 Eine gute Kombination aus Aufschlag nach außen und Rückhand cross reicht Struff, Alcaraz Rückhand aus vollem Lauf geht ins Netz. Dann setzt Struff die Vorhand inside-in, ähnlich wie kurz zuvor, knapp seitlich ins Aus - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:2 Mit einem hohen Vorhand longline befreit sich Alcaraz gut aus der Defensive, der Rückhand-Stopp ist dann aber nicht gut und geht tief ins Netz. Direkt beim nächsten Ballwechsel macht es der Youngster deutlich besser und setzt den Vorhand-Stopp von hinter der Grundlinie perfekt kurz hinter das Netz, keine Chance für Struff. Im zweiten Satz geht es nun etwas zu schnell für den Warsteiner.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:1 Alcaraz befreit sich gut aus der Defensive, verzieht eine Vorhand inside-out im Feld stehend dann aber deutlich. Dann kommt Struff gut in den Ballwechsel, legt aber eine Vorhand inside-in knapp seitlich ins Aus - 40:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:1 Struff bekommt Alcaraz Rückhandslice nicht genug angehoben, die Rückhand cross bleibt im Netz hängen. Dann ist der Kick-Aufschlag des Spaniers gut, Struffs Return geht seitlich ins Aus - 30:0.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:1 Alcaraz breakt früh, weil er Struff mit einer Vorhand cross weit raustreibt, dessen Vorhand longline schafft es nicht mehr über das Netz.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:0 Struff kommt mit einem guten Angriffsball in Alcaraz Rückhand ans Netz, der macht es ihm mit einem kurzen Slice cross aber unangenehm. Struffs Rückhandvolley-Stopp reicht nicht, Alcaraz legt den Ball gefühlvoll cross vorbei. Dann verzieht Struff eine Vorhand inside-out direkt nach dem Aufschlag deutlich, es gibt zwei frühe Breakbälle für Alcaraz.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 0:0 Struff beginnt den zweiten Satz mit seinem dritten Doppelfehler, bearbeitet dann aber Alcaraz Rückhand stark, bis eine solcher longline weit ins Aus fliegt - 15:15.

Fazit: Ein Break macht den Unterschied Es war ein sehr ausgeglichener erster Satz, den sich Alcaraz auf dem Papier dennoch souverän sichert. Struff war in jedem Aufschlagspiel des Spaniers dran und macht bei weitem keine schlechte Partie. Drei Breakbälle ließ der Warsteiner jedoch ungenutzt, während Alcaraz einen seiner drei nutzen konnte. Außerdem kommt Struff gerade bei eigenem Aufschlag noch nicht so gut in sein aggressives Spiel rein, das zeigen auch die Winner (14:7 für Alcaraz).

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:6 Alcaraz dominiert den Punkt von Beginn an und rückt mit einer Vorhand cross ans Netz, Struffs Passierball aus vollem Lauf schafft es nicht über das Netz. Dann beantwortet Alcaraz Struffs druckvollen Rückhandreturn mit einem guten Rückhand-longline-Konter, Struffs Vorhand rauscht zum Satzverlust ins Netz.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:5 Auf einen hohen, langsamen Return von Struff legt Alcaraz die Vorhand meterweit ins Aus - ein seltsamer Fehler. Dann ist Struffs Rückhandslice-Return kurz, Alcaraz legt die Vorhand etwas ins Aus - Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:5 Wieder baut Alcaraz mit dem ersten Schlag nach dem Aufschlag einen Stopp ein, Struffs Rückhandslice cross ist lang, Alcaraz setzt den Ball volley von der Grundlinie longline zum Winner ins Feld. Ein Ass mit dem Zweiten bringt dem Spanier zwei Satzbälle ein.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:5 Alcaraz Vorhand-Stopp nach dem Aufschlag ist zu hoch angesetzt, Struff ist schnell vorne und fängt auch den Rückhand-longline-Passierball des Spaniers ab. Der kommt noch gerade so ran, Struff reagiert aber stark und punktet per Rückhandvolley. Dann fliegt der Rückhandreturn Zentimeter hinter die Grundlinie - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 3:5 Struff feuert ein weiteres Ass durch die Mitte hinterher und verkürzt auf 3:5. Alcaraz serviert nun zum Gewinn des ersten Satzes.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:5 Struff versetzt eine Vorhand longline nach dem Aufschlag deutlich, der nächste schnelle erste Aufschlag nach außen ist wieder zu gut, Alcaraz Rückhandreturn gerät zu lang - 40:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:5 Struff startet mit einem Ass durch die Mitte in sein Aufschlagspiel und legt einen weiteren schnellen Aufschlag durch die Mitte nach, Alcaraz Block-Return fliegt ins Aus - 30:0.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:5 Alcaraz zweiter Aufschlag auf den Körper ist gut, Struffs Return zu langsam. Der Spanier feuert den nächsten Vorhand-longline-Winner ins Feld. Dann kommt es zu einer Rückhand-cross-Rally, in der Struff den Kürzeren zieht und die dritte Rückhand seitlich ins Aus setzt.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:4 Diesmal kommt Struff in den Ballwechsel, dort macht Alcaraz aber direkt Druck und punktet nach einer Rückhand longline mit dem Vorhand-longline-Winner. Dann spielt Struff vom Rückhandreturn cross weg einen starken Punkt, rückt mit der nächsten Rückhand cross ans Netz und legt den Rückhansvolley longline in die freie Ecke - Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:4 Alcaraz muss über den Zweiten, der ist mit viel Kick aber stark, Struffs Rückhandreturn geht weit ins Aus. Dann serviert der Spanier schnell auf den Körper, Struffs Return, wieder mit der Rückhand, geht seitlich ins Aus - 30:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:4 Jetzt verlegt Alcaraz die Rückhand cross nach dem Aufschlag leichtfertig. Das wiederholt sich beim nächsten Ballwechsel, Struffs Return ist schnell aber eher kurz, Alcaraz legt die Vorhand cross aber ins Aus. Struff ist auf Re-Break-Kurs - 0:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:4 Struff geht bei der Rückhand longline viel Risiko und setzt diese seitlich ins Aus. Alcaraz breakt somit zum 4:2.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:3 Struff spielt mit dem zweiten Aufschlag Serve-and-volley, das ahnt Alcaraz aber, umläuft die Rückhand und setzt die Vorhand longline unerreichbar für Struff souverän. Der feuert dann einen Aufschlag durch die Mitte ins Feld, Alcaraz kommt gerade so ran, mehr aber auch nicht. Zwei Breakbälle bleiben.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:3 Die Vorhand cross nach dem Aufschlag nach außen legt Struff leicht seitlich ins Aus, dann ist Alcaraz direkt mit dem Return zur Stelle, rückt ins Feld und lässt einen Rückhand-longline-Winner folgen. Jetzt wird es eng - 0:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:3 Aus der Rückwärtsbewegung ist Alcaraz Vorhand cross direkt nach dem Aufschlag gegen Struffs Laufrichtung zu gut. Es folgt ein schneller Aufschlag nach außen, den Struff irgendwie auf die Grundlinie zurückbringt, dann geht der 34-Jährige voll rein und versetzt die Rückhand longline deutlich. Alcaraz bringt seinen Aufschlag durch, Struff ist auch in den Aufschlagspielen des Spaniers aber dran.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:2 Unter Druck findet Alcaraz sein erstes Ass durch die Mitte. Dann ist Struffs Rückhandreturn cross wieder gut, Alcaraz Rückhand bleibt im Netz hängen. Alle Aufschlagspiele sind hier zu Beginn umkämpft, es geht wieder über Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:2 Alcaraz rückt nach Aufschlag nach außen und Rückhand cross ans Netz, Struff macht es dem Spanier aber schwierig. Der Rückhand-Halbvolley ist dann einfach überragend und unerreichbar für den Deutschen. Dann baut Alcaraz jedoch einen Unforced Error mit der Rückhand ein - 30:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:2 Struff geht konsequent auf jeden Aufschlag von Alcaraz früh drauf. Auch diesmal wieder, der Return durch die Mitte ist zu schnell für Alcaraz. Dann serviert der Spanier gut auf den Körper, Struffs Return kommt nicht über das Netz - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 2:2 Struff befreit sich gut aus der Defensive, kommt mit einem guten Vorhand-cross-Winkel vor und vollendet mit einem für Alcaraz unerreichbaren Rückhandvolley cross. Dann feuert der Warsteiner ein Ass durch die Mitte mit dem zweiten Aufschlag zum 2:2 ins Feld

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:2 Was für ein Passierball! Struff nimmt einen hohen Return als Vorhand-Drive-Volley cross in Alcaraz Vorhand, der ihn mit wahnsinnigem Tempo cross von weit hinter der Grundlinie passiert. Dann bleibt ein Stopp des Spaniers aber an der Netzkante hängen - 30:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:2 Einen guten Aufschlag nach außen bringt Alcaraz irgendwie unangenehm für Struff zurück, der ans Netz kommt und den Vorhandvolley-Stopp beinahe zu lang setzt. Alcaraz Weg ist jedoch lang, er kann den Ball nicht mehr über das Netz bringen. Im nächsten Ballwechsel kommt Struff wieder früh ans Netz, spielt zwei Volleys jedoch etwas unsauber, sodass Alcaraz ihn mit der Rückhand passieren - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:2 Jetzt ist Alcaraz mit dem Stopp erfolgreich, nachdem er Struffs Rückhand bearbeitet ist der Vorhand-Stopp cross zu gut für den Warsteiner. Der legt dann noch eine Vorhand aus der Mitte des Platzes ins Netz, Alcaraz bringt etwas glücklich seinen Aufschlag durch.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:1 Wieder übt Struff direkt mit dem Return extremen Druck aus, feuert eine Vorhand cross hinterher und kommt mit einem Rückhandslice cross ans Netz. Alcaraz Rückhandlob segelt ins Aus. Auch den nächsten Breakball kann der Spanier jedoch abwehren - diesmal mit einem schnellen Aufschlag, der von Struffs Rahmen auf die Tribüne fliegt - wieder Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:1 Mit einem Unforced Error auf der Rückhandseite vergibt Struff den ersten Breakball, dann geht er volles Risiko beim Rückhandreturn longline, der aber etwas zu lang fliegt. Da wäre Alcaraz chancenlos gewesen, so steht es Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:1 Wieder findet Struff einen schnellen Rückhandreturn und auch bei Alcaraz Stopp ist er schnell vorne und legt den Ball kurz cross rüber. Alcaraz kommt noch ran, setzt den Ball longline aber seitlich ins Aus. Dann muss der Youngster über den Zweiten, bekommt direkt einen schnellen Rückhandreturn von Struff durch die Mitte und Alcaraz setzt die Vorhand ins Netz. Es gibt die ersten beiden Breakbälle für Struffi.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:1 Auf einen druckvollen Rückhandreturn rückt Struff direkt ans Netz nach und beendet den Punkt mit einem Vorhandvolley. Auch im folgenden Ballwechsel ist der 34-Jährige am Drücker, Alcaraz Konter mit der Rückhand ist aber schnell, sodass Struffs Rückhandvolley ganz knapp seitlich ins Aus geht - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 1:1 Struff findet einen guten Winkel mit dem Aufschlag nach außen, Alcaraz cross-Return bleibt gerade so an der Netzkante hängen. Dann erarbeitet sich Alcaraz mit einer Vorhand inside-out eine gute Position im Feld, der so typische Vorhand-Stopp geht aber tief ins Netz. Struff bringt sein erstes Aufschlagspiel nach Abwehr eines Breakballs durch.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:1 Ein Service-Winner nach einem Aufschlag durch die Mitte bringt Struff seinen zweiten Spielball. Dabei unterläuft ihm jedoch sein zweiter Doppelfehler, der nach einer Challenge Bestand hat - Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:1 Struff treibt Alcaraz mit dem Aufschlag nach außen weit raus, setzt aber die Vorhand leichtfertig ins Netz. Beim Breakball kommt es zu einer Rückhand-cross-Rally, Alcaraz Rückhand longline ist riskant und fliegt leicht seitlich ins Aus - wieder Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:1 Struff findet einen schnellen Aufschlag durch die Mitte, Alcarazs Rückhandreturn geht leicht seitlich ins Aus. Dann übernimmt der Spanier mit dem Return die Kontrolle über den Ballwechsel, eine druckvolle Vorhand inside-in ist zu schnell, Struffs Notschlag segelt ins Aus. Struff muss gleich im ersten Aufschlagspiel über Einstand.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:1 Alcaraz verlegt eine Vorhand inside-out aus der Mitte des Platzes um Zentimeter. Dann spielt Struff Serve-and-volley, der Rückhandvolley nach dem Aufschlag nach außen fliegt aber etwas zu lang - 30:30.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:1 Auf einen Unforced Error mit der Rückhand von Alcaraz folgt der erste Doppelfehler von Struff - 15:15.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:1 Es kommt wieder zu einer längeren Rally, in der Alcaraz einen eher leichtfertigen Vorhandfehler einbaut. Dann muss der Spanier über den Zweiten und wird direkt unter Druck gesetzt, befreit sich aber gut aus der Defensive, ehe Struff eine Vorhand zu lang ansetzt.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:0 Der erste Doppelfehler des Spaniers bringt Struff seinen ersten Punktgewinn. Dann ist der Kick-Aufschlag nach außen zu gut, Struffs hohen Return verwertet Alcaraz per Vorhand-Drive-Volley zum Winner und zwei Spielbällen.

Jan-Lennard Struff - Carlos Alcaraz 0:0 Alcaraz beginnt mit einer druckvollen Vorhand inside-out direkt nach dem Aufschlag nach außen, die Struff kaum noch erreicht. Dann kommt Struff zwar in den Ballwechsel, Alcaraz ist aber zu solide und beendet den Punkt mit einem Vorhandvolley am Netz zum 30:0.

Alcaraz eröffnet Die Spieler sind bereits auf dem Platz und spielen sich ein, es geht also doch pünktlich los. Struff hat die Platzwahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden, Alcaraz wird die Partie in Kürze mit eigenem Aufschlag beginnen.

Struff hat Alcaraz bereits geschlagen Neben dem Vorjahresfinale gab es zwei weitere Begegnungen zwischen Struff und Alcaraz. Bei den French Open 2021 konnte Struff den damals 18-jährigen Alcaraz glatt in drei Sätzen schlagen, in darauffolgenden Jahr in Wimbledon setzte sich der Spanier in einem Fünf-Satz-Thriller durch.

Alcaraz in Madrid kaum zu schlagen Carlos Alcaraz fühlt sich in seinem Heimatland und insbesondere in Madrid besonders wohl. Seit dem Ausscheiden in der zweiten Runde bei seinem Debüt 2021 hat der 20-Jährige kein Match in der Caja Magica mehr verloren. 14 Siege in Serie sind das in Madrid mittlerweile, in diesem Jahr waren Shevchenko und Seyboth Wild gegen den Youngster chancenlos. Die Saison 2024 läuft jedoch noch nicht ganz nach den Vorstellungen des Weltranglisten-Dritten, der zwar in Indian Wells triumphieren konnte, sowohl in Rio de Janeiro als auch in Monte Carlo mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Struff voller Selbstvertrauen Nach seinem starken Lauf bis ins Finale in Madrid 2023 scheint Jan-Lennard Struff gerade rechtzeitig zum Masters in der Caja Magica wieder seine Bestform zu finden. In der Vorwoche feierte der 34-Jährige endlich den ersten ATP-Titel seiner Karriere - in München bezwang er dabei mit van de Zandschulp, Auger-Aliassime, Rune und Fritz durchaus namhafte Gegner. Das Selbstvertrauen nahm der Warsteiner mit in die spanische Hauptstadt, in der er sich gegen Munar und Humbert jeweils ziemlich souverän in zwei Sätzen durchsetzen konnte. Nachdem der Weltranglisten-24. einen Großteil der zweiten Hälfte der vergangenen Saison aufgrund von anhaltenden Hüftproblemen noch verpasste, hat er nun eindrucksvoll zurück zu alter Stärke gefunden.