Gäste verpassen Befreiungsschlag Schalke 04 siegt mit Glück gegen Ulm Stand: 06.04.2025 15:39 Uhr

Der FC Schalke 04 dreht überraschend die Partie gegen den SSV Ulm. Die Königsblauen taten sich lange Zeit sehr schwer.

Die meisten der über 61.000 Zuschauer in der Schalker Arena hätten mit diesem Ende sicherlich nicht gerechnet. Der FC Schalke 04 besiegte am Sonntag (6.4.2025) nach einer insgesamt schwachen Leistung den SSV Ulm in vorletzter Minute mit 2:1 (0:1).

Die Partie war schließlich alles andere als kurzweilig oder aufregend, sondern bestach vielmehr durch Fehlpässe, technische Unfertigkeiten und wenig Laufarbeit vor allem von der Mannschaft von Schalke-Trainer Kees van Wonderen.

Die Gäste aus Ulm konnten lange auf einen Punkt im Abstiegskampf hoffen, scheiterten aber an ihrer mangelnden Aufmerksamkeit. Hätten sie gewonnen, was an diesem Tag durchaus möglich gewesen wäre, wären sie auf einen Punkt an den Relegationsplatz herangerückt. Den Schalkern war dagegen lange anzumerken, dass sie sich im Niemandsland der Tabelle befinden und keinerlei Ambitionen in irgend eine Richtung mehr haben.

Ulm setzt erste Akzente

Rund um die Partie gegen Ulm war viel los beim S04. Durchgesickert war, dass der ehemalige Manager von Werder Bremen, Frank Baumann, neuer Sportvorstand bei den Königsblauen werden soll. Zudem soll der Kieler Timo Becker nach Gelsenkirchen zurückkehren. Der bekennende Schalke-Fan absolviert am Montag seinen Medizincheck.

Alle, die sich vor allem für das Spiel der Schalker gegen die Spatzen interessierten, die sahen in der Anfangsphase eine verhaltene Heim-Mannschaft. Die Ulmer versuchten erste Akzente zu setzen, S04-Torhüter Justin Heekeren unterstützte die Gäste mit einem Fangfehler und machte damit einen eigentlich harmlosen Schuss erst gefährlich.

Ulm schläfert Schalke ein

Das Van-Wonderen-Team ließ es gemächlich angehen und benötigte rund 15 Minuten, um erstmals erwähnenswert vor dem Ulmer Tor zu erscheinen. Angreifer Moussa Sylla verpasste eine Hereingabe aber ganz knapp.

In der Folge plätscherte die Partie nahezu ereignislos so vor sich hin. Schalke fiel in der Offensive nichts ein, die Ulmer konzentrierten sich darauf, Chancen der Gastgeber zu verhindern. Das Lechleiter-Team schaffte es damit, den S04 einzuschläfern - und schlug eiskalt zu.

Pfiffe zur Pause

Nach einem sehenswerten langen Pass von Tom Gaal in die Tiefe auf Oliver Batista-Meier war es dann am Ende Felix Higl, der aus zwölf Metern ungehindert zum 1:0 (40.) einschieben konnte. Das folgende Pfeifkonzert nach dem Pausenpfiff hatten sich die Schalker redlich verdient.

Wer dachte, dass die Schalker nach dieser destruktiven ersten Hälfte mit mehr Schwung aus der Kabine kommen würden, der sah sich getäuscht. Die Ulmer versuchten den zweiten Treffer nachzulegen, während die Königsblauen nicht mehr als Dienst nach Vorschrift ablieferten und nur das Nötigste taten.

Seguin mit überraschendem Ausgleich

Torchancen für den Ruhrgebietsklub blieben zunächst Mangelware, Eine Unachtsamkeit der Ulmer nach einem Ballverlust im Mittelfeld sorgte dann aber doch für den überraschenden Ausgleich. Angreifer Kenan Karaman bediente auf engem Raum Paul Seguin, der aus neun Metern den Ball zum 1:1 (59.) geschickt ins Tor spitzelte.

Immerhin erhöhten die Schalker danach kurzzeitig das Tempo, bis sie dann aber schnell wieder in den Modus Sommerfußball schalteten. Zu allem Überfluss sah Schalke-Verteidiger Adrian Gantenbein nach wiederholtem Foulspiel noch Gelb-Rot (86.).

Kaminski erlöst den S04

Dass die Schalker diese Partie am Ende gewinnen konnten, hatten sie Verteidiger Marcin Kaminski zu verdanken, der kurz vor dem Ende - nach einem Eckball - per Kopf zum glücklichen 2:1-Siegtreffer (88.) vollendete.

Schalke in Regensburg, Ulm gegen Magdeburg

Schalke spielt am kommenden Sonntag in Regensburg (13.30 Uhr). Ulm hat zuvor am Samstag den 1. FC Magdeburg zu Gast (13 Uhr).