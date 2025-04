6:0-Kantersieg Elversberg zerlegt Regensburg wie ein Aufstiegskandidat Stand: 06.04.2025 16:11 Uhr

Mit einem effektiven Auftritt gegen Schlusslicht Jahn Regensburg hält die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe. Nach dem deutlichen 6:0 (3:0) gegen Regensburg beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nach dem 28. Spieltag nur zwei Punkte.

Tom Zimmerschied (13.), Carlo Sickinger (36., Handelfmeter) und Fislik Asllani (43.) schossen schon vor der Pause einen klaren Vorsprung heraus. Semih Sahin (57.), Robin Fellhauer (65.) und Asllani (87.) mit seinem zweiten Treffer legten im zweiten Durchgang zum 6:0-Kantersieg nach.

Sechs Spieltage vor Schluss dürfen die Saarländer bei zwei Zählern Rückstand auf Rang drei damit weiter vom großen Aufstiegscoup Richtung Bundesliga träumen. Für Regensburg wird nach der siebten Auswärtsniederlage in Folge die Luft am anderen Ende der Tabelle dagegen immer dünner. Acht Punkte Rückstand in sechs Spielen aufzuholen dürfte für den Aufsteiger nach der gezeigten Leistung schwierig bis unmöglich werden.

Regensburg beherzt, Elversberg effektiv

Dabei ging Regensburg die Aufgabe in Elversberg beherzt an, kam gut in die Zweikämpfe und suchte seine Chancen nach vorne. Sargis Adamyan hatte nach sieben Minuten die erste gute Schusschance, wurde von Lukas Pinckert allerdings noch geblockt. Auch den zweiten Versuch des Jahn-Angreifers (12.) lenkte die Elversberger Abwehr noch am Tor vorbei.

Wie man Angriffe konsequent zu Ende spielt, zeigten dann die Gastgeber nacg dem anschließenden Eckball gnadenlos. Mit einem Pass war Lukas Petkov über rechts auf und davon. Die scharfe Hereingabe in die Mitte ließ Asllani für Zimmerschied durch, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Sickinger und Asllani erhöhen für die SVE

Und im Prinzip ging es danach nach demselben Muster weiter. Regensburg bemühte sich, kam aber nicht wirklich zum Abschluss und Elversberg konterte. So entstanden dann auch die nächsten Tore. Zunächst rutschte Regensburgs Andreas Geipl in einen Schussversuch von Sahin und wurde am abgespreizten Arm getroffen. Sickinger brachte den fälligen Elfmeter sicher rechts unten zum 2:0 im Tor unter.

Wenig später spielte die SVE den nächsten Ballgewinn zielstrebig durch. Zimmerschied entwischte auf einen Steckpass über halblinks in die Tiefe, legte im Strafraum klug quer auf Asllani, der nur noch einschieben musste. Aufwand und Ertrag passten bei Elversberg, bei Regensburg war es eben genau anders herum.

SVE zieht gnadenlos durch

So ging es in Halbzeit zwei weiter. Die Gäste gaben den ersten Torschuss ab - aber Elversberg machte das Tor. Wieder brauchte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen nur drei Pässe, um sich aus der eigenen Hälfte bis in eine Abschlussposition zu spielen. Sahin vollendete den Gegenzug vom Reißbrett mit einem Schuss aus 14 Metern oben links ins Tor.

Regensburg fiel komplett auseinander, bekam die Räume nach Ballverlust einfach nicht verteidigt und war insgesamt offensiv viel zu harmlos. Elversberg nutzte das gnadenlos aus. Felgenhauer stand nach einer weiteren Ballstaffette am Elfmeterpunkt völlig blank, wackelte den bedauernswerten Jahn-Torwart Julian Pollersbeck aus und schob zum 5:0 ein.

Beim Schlusspunkt wurde der Klassenunterschied an diesem Tag nochmal besonders schmerzhaft deutlich: Nach einem Freistoßpfiff für Elversberg sortierte sich Regensburg noch. Manuel Feil spielte den Freistoß im Zentrum blitzschnell auf Asllani, der aufdrehte und aus 15 Metern rechts oben zum 6:0-Endstand und damit dem höchsten Zweitliga-Sieg der SVE einnetzte.

Elversberg in Hannover, Regensburg gegen Schalke

Am 29. Spieltag muss Elversberg am Samstagmittag (12.04.2025) auswärts in Hannover ran (13 Uhr) und könnte einen direkten Konkurrenten abschütteln. Regensburg hat dann am Sonntag den FC Schalke 04 zu Gast (13.30 Uhr).