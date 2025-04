Gegen Greuther Fürth Boetius' Geistesblitz lässt Darmstadt jubeln Stand: 05.04.2025 15:13 Uhr

Ein genialer Pass von Jean-Paul Boetius hat dem SV Darmstadt 98 gegen Greuther Fürth drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt beschert. Die Lilien gewannen am Samstag in einer insgesamt sehr schwachen Zweitliga-Partie mit 1:0 (0:0).

Boetius' Steckpass auf Isac Lidberg in der 79. Spielminute verwertete der Schwede mit der Picke zum Siegtreffer. In der Schlussphase waren die Gastgeber etwas näher dran am zweiten Tor als die Fürther am Ausgleich. Dank des Goldenen Tores schob sich das Team von Coach Florian Kohfeldt an Fürth vorbei auf Rang 11. Der Abstand auf den Relegationsplatz ist auf vorerst acht Zähler angewachsen.

Wenig Brauchbares

Der erste Spielabschnitt fand im schönsten Sonnenschein am Darmstädter Stadion am Böllenfalltor statt - viel mehr gab es für die 16.000 Fans nicht zu bewundern. Allenfalls ein nicht strafbares Handspiel von Fürths Joshua Quarshie sorgte für Aufregung. Aber die Situation stellte das Schiedsrichtergespann um Lars Erbst bei dessen Zweitliga-Premiere vor keinerlei Probleme.

Hornby muss verletzt raus

Auch im zweiten Durchgang boten die beiden Mannschaften keine wesentliche Leistungssteigerung an - obwohl die Fans in ihrer Unterstützung für die Mannschaften nicht nachließen.

Darmstadts Fraser Hornby musste mehrfach behandelt werden, nach Zweikämpfen ging der Schotte mehrmals zu Boden. In der 62. Minute war für ihn dann leider Schluss.

Lidbergs Treffer kündigte sich an

Eine gute Viertelstunde vor dem offiziellen Spielende tauchte Lidberg dann zum ersten Mal gefährlich vor dem Fürther Tor auf: Nach einer Flanke von Philipp Förster von der rechten Seite köpfte der Stürmer aufs Tor. Doch Nahuel Noll im Kasten der Franken riss mit einem Reflex den Arm hoch und wehrte den Ball ab.

Doch Lidberg ließ nicht locker und vollstreckte dann ein paar Minuten später. Passgeber Boetius war von Kohfeldt erst fünf Minuten zuvor ins Spiel gebracht worden.

Fürths Coach Jan Siewert wechselte ab der 76. Minute fünf Mal - aber das Kleeblatt konnte die Niederlage nicht mehr verhindern.

Darmstadt in Berlin, Fürth gegen Köln

Darmstadt ist am Samstagmittag in Berlin zu Gast (20.30 Uhr). Fürth empfängt am Freitagabend den 1. FC Köln (18.30 Uhr).