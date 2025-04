Heimniederlage gegen Hertha BSC Köln verliert Tabellenführung Stand: 05.04.2025 22:26 Uhr

Der 1. FC Köln kassiert bei der 0:1-Niederlage gegen Hertha BSC einen herben Dämpfer und muss die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga wieder abgeben.

Hertha-Goalgetter Fabian Reese erzielte den Siegtreffer (46.) bei enttäuschenden Kölnern. Der FC musste nach zuletzt drei Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken und verlor auch die Tabellenführung wieder an den Hamburger SV. Köln liegt mit 50 Punkten jetzt zwei Punkte hinter dem HSV (52). Der Tabellendritte Kaiserslautern (46), der am Sonntag im Verfolgerduell in Magdeburg antritt, könnte noch Bodden gut machen.

Die Berliner feierten den dritten Sieg in Folge und festigten das beruhigende Acht-Punkte-Polster auf die Abstiegszone.

Köln weiter mit Personalproblemen, der erkrankte Abwehrchef und Kapitän Timo Hübers fehlte auch gegen die Hertha. Von den prominenten Ausfällen der vergangenen Wochen saß Damion Downs erstmals wieder auf der Bank, Tim Lemperle kehrte in die Startelf zurück.

Den besseren Beginn vor ausverkauftem Haus in Müngersdorf erwischte aber die Hertha. Die Berliner attackierten die Kölner früh und erfolgreich im Spielaufbau, der FC brachte kaum Konstruktives zustande.

Hertha das gefährlichere Team beim Tabellenführer

Die Hertha das gefährlichere Team - und nach 16 Minuten mit der Riesenchance zur Führung: Fabian Reese brachte die Hereingabe perfekt an den zweiten Pfosten zum einschussbereiten Marten Winkler, doch der säbelte über den Ball - Glück für den FC.

Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis zur ersten guten Kölner Chance: Denis Huseinbasic legte im Strafraum überlegt zurück auf Eric Martel, der Kapitän hatte freie Bahn, setzte den Ball aber einen halben Meter neben den linken Pfosten.

Der FC konnte die Partie im Anschluss etwas beruhigen und die Kontrolle übernehmen, im Spiel nach vorne blieb es aber eine ganz zähe Angelegenheit. Kurz vor der Pause wurde es urplötzlich noch einmal turbulent: Ibrahim Maza, erneut freigespielt vom starken Reese, zielte aus spitzem Winkel gefährlich aufs kurze Eck, Kölns Keeper Marvin Schwäbe parierte und lenkte den Ball an den Pfosten.

Hertha-Goalgetter Reese trifft erneut

Die Berliner kamen erneut besser aus der Kabine - und nutzten diesmal ihre Chance: Diego Demme hebelte Kölns Abwehr mit einem Steilpass auf Reese aus. Dominique Heintz hielt zu viel Abstand, Reese zog nach innen und zirkelte den Ball unter die Latte zur verdienten Berliner Führung. Es war der sechste Treffer für Herthas Goalgetter in den vergangenen vier Partien.

Die Kölner gefordert, und mit dem Versuch einer schnellen Antwort: Nach Flanke von Leart Pacarada bekam der bis dahin unauffällige Luca Waldschmidt auf einmal die Riesen-Chance - Hertha-Keeper Tjark Ernst verhinderte den Ausgleich mit einem starkem Reflex.

Köln in der Folge mit mehr Ballbesitz und auch mehr Offensivdrang, Lemperle (61.) setzte den Ball aus kurzer Distanz über den Kasten. Die Berliner hatten nun Platz zum Kontern. Maza und Derry Scherhant ließen gute Chancen auf einen möglichen zweiten Treffer liegen.

Köln glücklos - trotz Comeback von Downs und Pauli

FC-Coach Gerhard Struber brachte mit Dejan Ljubicic, Florian Kainz und den Rückkehrern Downs und Julian Pauli frische Offensivkräfte. Mehr Kreativimpulse gab es dadurch aber kaum im Kölner Spiel, gefährlich wurde es nur nach Einzelaktionen: Kainz fand vier Minuten vor dem Ende mit einem starken Pass den durchgestarteten Downs, der den Ball an Hertha-Keeper Stark vorbeilegte, aber auch den Kasten verfehlte. Der FC packte in der Schlussphase die Brechstange aus, aber am Ende stand die erste Heimniederlage seit Oktober 2024.

Köln in Fürth, Berlin gegen Darmstadt

Köln spielt am 29. Spieltag schon am Freitagabend (18.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth. Hertha BSC empfängt am Samstag (13.00 Uhr) im Olympiastadion den SV Darmstadt 98.