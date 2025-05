Lilien gegen den HSV Lilien gegen den HSV: Kohfeldt will der HSV-Energie standhalten Stand: 02.05.2025 13:19 Uhr

Für den SV Darmstadt 98 geht es nach dem fixen Klassenerhalt gegen den Hamburger SV um nichts mehr, die Beine hochlegen wollen die Lilien aber natürlich auch nicht. "Die Spannung ist voll da", betont Lilien-Trainer Florian Kohfeldt.

Der Klassenerhalt des SV Darmstadt 98 ist seit dem Remis gegen Münster sicher, den Gang rausnehmen will bei den Lilien drei Spieltage vor Schluss aber niemand. "Nach Münster haben wir kurz durchgeschnauft. Mehr als ein kurzes Durchschnaufen war es aber nicht. Die Spannung ist voll da", sagte SV98-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hamburger SV am Samstag (13 Uhr).

Mit den Hamburgern reist dabei ein echtes Schwergewicht ans Böllenfalltor, auch wenn die Rothosen im Endspurt um den Aufstieg auch im siebten Jahr in Folge das Nervenflattern kriegen. An der generellen Klasse des Klubs ändert das aber nichts. "Der HSV hat insgesamt eine starke Rückrunde mit einer klaren Idee gespielt. Für sie geht es in den letzten drei Spielen um sehr viel. Dementsprechend erwarte ich sie gerade von Beginn an sehr energiegeladen", so Kohfeldt.

Kohfeldt: "Gehobenes Erstliga-Niveau"

Insbesondere vor dem Flügelspiel des HSV warnt Kohfeldt. "Sie verfügen über absolute individuelle Top-Qualität auf jeder Position. Sie haben mit weitem Abstand die besten Flügelspieler der Liga, Dompé und Sahiti sind sogar gehobenes Erstliga-Niveau." Entsprechend komme es darauf an, die Energie des HSV zu bremsen. "Und dann wollen wir unsere Ideen durchbringen. Wir können auch gegen den HSV spielerische Akzente setzen", so Kohfeldt.

Nicht dabei mittun können Fabian Holland, Paul Will, Christoph Zimmermann, Othmane El Idrissi, Alexander Brunst und Meldin Dreskovic, auch Oscar Vilhelmsson fehlt aufgrund von Oberschenkelproblemen. Der langzeitverletzte Mathias Bader hat in dieser Woche zwar erstmals wieder Teile des Mannschaftstraining absolviert, ist aber in dieser Spielzeit keine Option mehr.

Kohfeldt: "Werde eine Träne verdrücken"

Minuten sammeln wird hingegen wohl Lilien-Urgestein Tobias Kempe in seinem vorletzten Heimspiel am Böllenfalltor. "Tobi ist eine absolute Vereinslegende – auch als Typ war er sehr prägend. Auch ich werde die ein oder andere kleine Träne verdrücken, wenn er sein letztes Spiel macht", so Kohfeldt.

So könnten die Lilien starten: