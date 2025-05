Ilic übernimmt frühzeitig Carstens raus! HSG Wetzlar zieht Trainerwechsel vor Stand: 02.05.2025 13:50 Uhr

Eigentlich sollte Frank Carstens die Bundesliga-Saison bei der HSG Wetzlar noch in Ruhe zu Ende coachen. Nach der blutleeren Vorstellung in Leipzig zogen die Mittelhessen nun doch vorzeitig die Reißleine.

Die Niederlage in Leipzig war einfach eine zu viel. Die HSG Wetzlar hat die Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Frank Carstens getrennt. Das teilte der Handball-Bundesligist am Freitag mit.

Gespräche haben nicht gefruchtet

"Die sportliche Entwicklung in den vergangenen Wochen entspricht nicht den Ansprüchen, die wir als Klub haben", sagte der Sportliche Leiter der HSG, Jasmin Camdzic. "Wir haben immer wieder viele Gespräche geführt und die Leistungen der Mannschaft offen und ehrlich auch mit dem Trainerteam analysiert. Jetzt sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass ein Wechsel auf der Trainerposition notwendig ist." Gemeinsam mit Carstens muss auch Co-Trainer Filip Mirkulovski seinen Hut nehmen.

Wetzlar hat acht seiner vergangenen neun Pflichtspiele verloren. Zwar ist es extrem unwahrscheinlich, dass die HSG noch in akute Abstiegsnot gerät, die Verantwortlichen waren zuletzt aber auch immer wieder mit der Art und Weise unzufrieden, wie die Mannschaft sich präsentierte. In Leipzig ging die HSG am Donnerstagabend sang- und klanglos mit 18:30 unter.

Ilic zieht Arbeitsbeginn vor

Die Mittelhessen sahen sich nun gezwungen, die Trennung von Carstens – der im Sommer ohnehin als Trainer in Wetzlar aufgehört hätte – vorzuziehen. Eine Entscheidung, die keineswegs überraschend kam. Nach Informationen des hr-sport wäre die Trennung auch schon eine Woche eher erfolgt, wäre das Heimspiel gegen Magdeburg ähnlich schlecht verlaufen wie nun das Spiel in Leipzig.

Und wer leitet nun die Mannschaft an? Momir Ilic, der das Team zur neuen Saison hätte übernehmen sollen, tritt seine neue Stelle nun einfach früher an. "Wir sind froh, dass sich Momir Ilic sofort bereit erklärt hat, die Aufgabe kurzfristig zu übernehmen. Die anstehende Länderspielpause gibt ihm nun die Gelegenheit, mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten und sie gezielt auf den Saisonendspurt vorzubereiten", so Camdzic. Am Montag leitet Ilic sein erstes Training.