Medienberichte Ex-Bremer Baumann neuer Sportvorstand auf Schalke Stand: 09.04.2025 14:36 Uhr

Jetzt ist es offiziell: Frank Baumann wird neuer Sportvorstand des FC Schalke 04. Der 49 Jahre alte ehemalige Nationalspieler hat beim Fußball-Zweitligisten einen "langfristigen Vertrag" unterschrieben, wie der Revierclub am Mittwoch mitteilte.

Der frühere Geschäftsführer von Werder Bremen tritt seinen neuen Job am 1. Juni an. "Ich bin überzeugt: Mit unseren Fans, Mitarbeitenden und der Energie dieses Clubs können wir gemeinsam etwas bewegen – Schritt für Schritt, aber mit klarem Ziel: Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen", sagte Baumann laut Vereinsmitteilung.

Baumann hat bei Werder Bremer viel Erfahrung gesammelt

Der Posten des Sportvorstands war bei den Gelsenkirchenern, die aktuell auf Tabellenplatz elf liegen, nach dem Ausscheiden Peter Knäbels rund um den Jahreswechsel 2023/2024 unbesetzt gewesen. Baumann bringt vor allem aus seiner Zeit bei Werder Bremen viel Erfahrung mit. Für die Norddeutschen war er als Spieler und Funktionär mit kurzen Unterbrechungen von 1999 bis zum Sommer 2024 tätig.

Sportdirektor Yuri Mulder hatte die Personalie bereits am Sonntag vor der Partie der Schalker gegen Ulm bestätigt, wobei nur noch die Zustimmung des Aufsichtsrates fehlte. Den hat Baumann auch überzeugt: "In den Gesprächen hat Frank sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen", so Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Axel Hefer

Schalke 04 ist ein Verein mit unglaublicher Tradition, einer großen Fanbasis und sehr viel Potenzial.

Frank Baumann

Baumann - Spieler und Manager in Bremen

Baumann, der während seiner aktiven Karriere 356 Spiele für Werder Bremen absolvierte, verfügt auch auf Funktionärsebene über große Erfahrung. 2010 wechselte er ins Management des Nordklubs, wo er mehrere Positionen innehatte. Zuletzt arbeitete er bei Werder von 2016 bis 2024 als Geschäftsführer Sport und erlebte dort zahlreiche Höhen und Tiefen.

Bei den Gelsenkirchenern soll er nun eine Mannschaft zusammenstellen, mit der mittelfristig die Bundesliga-Rückkehr realisiert werden kann. Gleichzeitig muss er mit den Spielern Transfererlöse erzielen, um den hoch verschuldeten Verein auch finanziell in die richtige Richtung zu lenken.

Bei Schalke war der Posten des Sportvorstands nach Peter Knäbels Ausscheiden rund um den Jahreswechsel 2023/2024 unbesetzt. Vor Baumann hatten die Knappen mit einigen anderen Kandidaten - darunter Fredi Bobic, Jörg Schmadtke, Jonas Bolt und Dietmar Beiersdorfer - gesprochen. Doch entweder kassierte der Klub teils schmerzhafte Absagen oder man konnte sich nicht einigen.

Unsere Quellen: