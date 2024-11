Vierter Sieg in Folge 1:0 in Münster - Lemperle verlängert Kölns Serie Stand: 22.11.2024 20:43 Uhr

Der 1. FC Köln hat bei Preußen Münster seinen vierten Pflichtspielsieg in Folge gefeiert und steht in der Aufstiegszone der Tabelle.

Durch das 1:0 (0:0) am Freitag in Münster steht Köln zunächst auf Rang drei. Münster belegt durch die Niederlage vorerst weiter den 16. Platz.

Das Spiel wurde wegen eines verspäteten Entlastungszug mit Kölner Fans 15 Minuten später als geplant angepfiffen.

Schwache erste Hälfte, Hübers verletzt

Auch Münster war zuletzt in ansprechender Form und vier Spiele in Folge ungeschlagen. Von der guten Verfassung beider Teams war jedoch lange wenig zu sehen, beide Seiten zeigten sich in der ersten Hälfte völlig harmlos und gingen folgerichtig mit einem 0:0 in die Kabinen. Die beste Gelegenheit vergab Kölns Linton Maina mit einem Schuss über das Tor von der linken Seite (45.+2).

Kölns Kapitän Hübers musste in der 25. Minute verletzt vom Platz, nachdem er Joshua Mees erfolgreich abgegrätscht hatte. Sein Gegenspieler fiel dabei aber auf Hübers' Kopf.

Timo Hübers vom 1. FC Köln verlässt verletzt den Platz.

Ter Horst trifft die Latte - dann entwischt ihm Kölns Torschütze

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte lieferten die entscheidenden Szenen des Spiels. Münsters Jano ter Horst zog aus etwa 25 Metern ab und traf die Latte. Aber die Führung erzielte Köln: Dejan Ljubicic flankte von rechts. In der Mitte schüttelte Tim Lemperle jenen ter Horst ab, der kurz zuvor noch fast Münsters Führung erzielt hatte - und köpfte den Ball ins Tor (51.).

Kölns Tim Lemperle (3.v.r.) trifft zum 1:0 gegen Preußen Münster

Münster suchte nach einer Antwort, Mees schoss aber erst links am Tor vorbei (60.) und scheiterte dann per Kopfball an Kölns Torwart Marvin Schwäbe (64.). Am Ende hatte es der FC leicht, den Vorsprung zu verteidigen und den vierten Sieg in Folge einzufahren. Alle vier Siege holte Köln ohne Gegentor, nachdem es zuvor Ergebnisse wie ein 1:5 in Darmstadt oder ein 4:4 gegen Karlsruhe gegeben hatte. Trainer Gerhard Struber hatte das System umgestellt und im Tor auf Marvin Schwäbe statt auf Jonas Urbig gesetzt.

Münster in Darmstadt, Köln gegen Hannover

Münster ist am kommenden Wochenende bei Darmstadt 98 zu Gast (30.11., 20.30 Uhr). Köln spielt zu Hause gegen Hannover 96 (30.11. 13.00 Uhr) und spielt dann im DFB-Pokal-Achtelfinale mittwochs gegen Hertha BSC (04.12.2024, 18 Uhr).