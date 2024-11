Spät verschossener Elfmeter Jahn verpasst Punkte gegen spielstarken FCM Stand: 24.11.2024 15:25 Uhr

Wieder keine Punkte für Jahn Regensburg. Gegen den 1. FC Magdeburg verlor das Tabellen-Schlusslicht trotz kämpferisch starker Leistung. Entscheidend beim 0:1 (0:1) waren ein schlimmer Torwartfehler sowie ein verschossener Elfmeter kurz vor Schluss.

Schon nach zehn Spielminuten fiel der entscheidende Treffer, als Jahn-Keeper Felix Gebhardt der Ball nach einer Slapstick-Aktion durch die Beine zum 0:1 durch die Beine rollte. Den späten Ausgleich verpasste Christian Viet, als er in der 89. Minute mit einem Elfmeter an Magdeburgs Keeper Dominik Reinmann scheiterte. Mit dieser Niederlage bleibt Regensburg Tabellen-Schlusslicht. Magdeburg kletterte auf rang sechs, hat Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

Mit neuem Cheftrainer in den Jahres-Endspurt

Beim Tabellenschlusslicht in Regensburg hatte man vor der Länderspielpause die Fakten hergestellt - Co-Trainer Andreas Patz war offiziell zum Cheftrainer befördert worden, nachdem er bereits seit Ende Oktober die Mannschaft interimsmäßig nach der Entlassung von Joe Enochs angeleitet hatte. Patz "habe einen guten Draht zur Mannschaft gefunden", hieß die Begründung der Vorstandsetage um Manager Achim Beierlorzer das Vorgehen.

Nichtsdestotrotz sind sie in Regensburg dieser Tage nach wie vor im absoluten Krisenmodus - das Team steckt ganz am Tabellenende. Das rettende Ufer liegt bereits ein paar Zähler entfernt. Siege müssen her - am besten schon in der Heimpartie gegen den 1. FC Magdeburg, ein erwiesermaßen sehr spielstarkes Team.

Magdeburg technisch viel stärker

Und diese technische Reife bekamen die SSVer auch gleich zu spüren. Die Gäste aus Sachsen-Anhalt ließen nicht nur den Ball gut laufen, sie erlaubten dem Jahn mit ihrem starken Pressing auch kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Für die verdiente Führung benötigten die Magdeburger allerdings die tatkräftige Unterstützung des SSV. Die bekamen sie in Form eines schweren Lapsus von Torsteher Felix Gebhardt. Der ließ einen an sich total harmlosen Hacken-Abschluss von Magdeburgs Mo El Hankouri in der 10. Minute irgendwie durch die Beine gleiten.

Magdeburg führte und hatte in der Folge zahlreiche Gelegenheiten, das 1:0 auszubauen. Zum Glück für den SSV zeigte sich Keeper Gebhardt hier dann wieder topfit und hielt das Team mit guten Paraden im Spiel. Und Sekunden vor der Halbzeitpause hätte Regensburg eigentlich ausgleichen müssen. Bryan Hein luchste seinem Gegenspieler acht Meter vor dem Tor den Ball ab , ließ noch einen weiteren Magdeburger Abwehrmann aussteigen - schob die Kugel dann aber irrerweise am Pfosten vorbei.

Niveau verflacht im zweiten Abschnitt

Es war eine interessante Partie - eine Beobachtung, die im zweiten Abschnitt allerdings mit zunehmender Spieldauer immer weniger aufrecht zu erhalten war. Es wurde zerfahren. Regensburg hatte sich etwas besser auf die schnellen Außenspieler des FCM eingestellt, war selbst aber nicht in der Lage, mit dem zunehmenden Ballbesitz wirklich Konstruktives nach vorn anzustellen.

Regensburg in Braunschweig, Magdeburg gegen Hertha

Für Regensburg geht es am nächsten Spieltag nach Braunschweig (30.11., 13.00 Uhr). Magdeburgspielt zuhause gegen Hertha BSC (29.11., 18.30 Uhr.).